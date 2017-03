Truy tố sáu người trong vụ ông Vươn

Ngày 4-1, VKSND TP Hải Phòng đã có cáo trạng và tống đạt tới sáu bị can trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Theo đó, VKS truy tố bốn bị can gồm Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Quý và Đoàn Văn Vệ về tội giết người theo điểm d khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự (có mức án từ 12 năm tù đến tử hình). Hai bị can Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) cùng bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo điểm d khoản 2 Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trong kết luận điều tra, công an đề nghị VKS truy tố hai bị can Thương và Báu tội chống người thi hành công vụ theo điểm a, d khoản 2 Điều 257 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sau khi UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định và thông báo cưỡng chế thu hồi 19,3 ha đầm, ông Vươn cùng người thân đã bàn bạc chuẩn bị vũ khí chống cưỡng chế. Ông Vươn được xác định là người đứng ra tổ chức, đưa ra kế hoạch làm hàng rào, dùng mìn tự tạo, súng hoa cải và vật liệu nổ để chống lại lực lượng cưỡng chế. Sáng 5-1, khi lực lượng cưỡng chế thi hành nhiệm vụ thì bị anh em nhà ông Vươn dùng súng hoa cải bắn làm sáu cán bộ trong đoàn cưỡng chế bị thương.

Bà Thương (bên phải, vợ ông Vươn) và bà Báu (vợ ông Quý) nhận cáo trạng. Ảnh: H.HOÀNG

VKS cho rằng các bị can nhận thức rõ việc dùng mìn tự tạo, súng hoa cải sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe người khác và đã cố thực hiện hành vi giết những người thi hành công vụ; ý chí quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng được thể hiện rõ thông qua các hành vi kích mìn nổ, dùng súng bắn…; hậu quả chết người chưa xảy ra nằm ngoài ý muốn của các bị can. Theo VKS, đã có đủ cơ sở xác định các bị can Vươn, Quý, Sịnh, Vệ, Thoại và Thái có hành vi đồng phạm giết người.

Các bị can Nguyễn Thị Thương, Phạm Thị Báu tiếp nhận ý chí của Vươn, Quý, Sịnh về việc chống lại những người thi hành công vụ và có hành vi trực tiếp tham gia làm hàng rào, trải rơm rạ, mua xăng… tạo điều kiện cho các bị can khác thực hiện hành vi chống đối. Do vậy đã đủ cơ sở xác định hai bị can có hành vi chống người thi hành công vụ.

VKS cũng nhận định các bị can Vươn, Quý, Sịnh, Vệ, Thoại và Thái còn có hành vi chống người thi hành công vụ nhưng hành vi này đã thu hút vào tội giết người nên không xử lý họ tội danh này.

l Liên quan đến vụ án này, VKS TP Hải Phòng cũng vừa trả hồ sơ, yêu cầu công an làm rõ một số tình tiết trong vụ án các bị can nguyên là các quan chức của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang có hành vi phá hủy căn nhà trong đầm ông Vươn. Theo đó, VKS yêu cầu công an làm rõ một số tình tiết về việc thi hành công vụ của các bị can, điều tra bổ sung, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của các bị can và trách nhiệm của những người khác có liên quan.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã có kết luận điều tra, đề nghị truy tố bốn bị can gồm Nguyễn Văn Khanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa - nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện, Phạm Đăng Hoan - nguyên bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm - nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang tội hủy hoại tài sản.

Đặc biệt, sau khi công an khởi tố bổ sung ông Lê Văn Hiền - nguyên phó bí thư, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì hành vi của các quan chức này có mối quan hệ với nhau. Do đó, vụ án của ông Hiền sẽ được nhập chung với vụ án hủy hoại tài sản để làm rõ các mối quan hệ giữa các bị can này.

K.LINH