Truy tố tám bị can vụ tham ô dự án cầu Bãi Cháy

Riêng bị can Đỗ Kim Quý (nguyên phó tổng giám đốc PMU18) bị truy tố về hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Phạm Tiến Dũng (trưởng phòng PID6) cùng một số cá nhân ở PMU18 đã lập danh sách gồm 26 nhân viên “ma” rồi rút hơn 3,4 tỉ đồng tiền lương để chia nhau. Tài liệu điều tra khẳng định Nguyễn Hữu Long chiếm gần 177 triệu đồng. Riêng bị can Phạm Tiến Dũng, do đã chết trước khi có cáo trạng nên được đình chỉ điều tra. Nguyên phó tổng giám đốc PMU18 Đỗ Kim Quý đã biết số tiền 500 triệu đồng là tiền bất hợp pháp nhưng vẫn nhận. Ngày 29-3, TAND TP Hà Nội đã hoãn xử vụ tham ô tại cầu Bãi Cháy với lý do cần bổ sung một số tài liệu điều tra để làm rõ một số vấn đề, tình tiết liên quan.

T.TÚ