Truy trách nhiệm tàu chở 30 người bị chìm

Cuộc họp do Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cùng với đại diện các sở, ngành liên quan. Theo ông Quân, vụ chìm tàu là tai nạn hết sức nghiêm trọng. “Tàu thiết kế chỉ chở được 18 người mà chở đến 30 người là bài học xương máu để chúng ta quan tâm hơn nữa, tăng cường chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải đường thủy, nhất là các đơn vị ý thức kém”, ông Quân nói.







Chủ tịch UBND TP HCM triệu tập cuộc họp khẩn cấp chiều nay vì vụ chìm tàu khiến 9 người mất tích. Ảnh: Trung Sơn.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Bộ đã và sẽ làm hết sức mình để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, an ủi động viên các gia đình nạn nhân. Đồng thời, ông đề nghị phải làm rõ nguyên nhân liên quan đến sự cố. Về chuyên môn, cần xác định chiếc tàu bị nạn có đủ điều kiện lưu hành và người lái tàu có đủ bằng cấp hay không.Vị Thứ trưởng cho biết, đến giờ này một số thông tin nói chiếc tàu chưa đăng ký đăng kiểm, tin khác cho hay đã đăng ký đăng kiểm rồi nhưng đang trong quá trình bảo trì, sửa chữa, cũng có thông tin nói phương tiện này tải trọng thấp, chở 12-18 người nhưng chở đến 30 người."Vì vậy, cần xác định chính xác xem phương tiện này có đảm bảo an toàn giao thông không, xuất bến có làm đúng quy trình hay không. Cả Cảng vụ và Công an đều có trách nhiệm của mình, phải làm rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị nào”, Thứ trưởng Thể yêu cầu.Theo ông Thể, hiện TP HCM có rất nhiều bến thủy, phương tiện thủy, vì vậy thành phố cần phải tăng cường kiểm tra, đặc biệt là phải quản lý chặt trước khi xuất bến. “Trong vụ chìm tàu này tôi được biết có quá ít áo phao nên mới xảy ra tình trạng nhiều người mất tích chưa được tìm thấy”, ông Thể nêu vấn đề.Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn, ông Lê Hoàng Quân yêu cầu các lực lượng chức năng của thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích và hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có người bị nạn. Đồng thời, ông cũng đề nghị Cảng vụ cần xem xét công tác kiểm tra, công tác quản lý phương tiện, quản lý Nhà nước toàn địa bàn còn Bộ đội Biên phòng và Công an phải tích cực phối hợp với các địa phương xử lý vụ việc.“Từ nay đến cuối năm, thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp nên các cơ quan chức năng không được lơ là, chủ quan. Phải tập trung cao cả về nhân lực, vật lực, làm hết trách nhiệm để phòng chống rủi ro thiên tai và ứng phó nhanh với các tình huống phức tạp xảy ra”, Chủ tịch UBND TP nói.Tối 2/8, con tàu khách mang số hiệu H29 chở 30 người của Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam trên đường từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu. Khi đi qua sông Soài Rạp thuộc Cồn Ngựa, Cồn Thu (Cần Giờ) thì gặp sóng lớn nên bị chìm. 21 người được cứu thoát, 9 người mất tích. Cuối ngày 3/8, 2 thi thể đã được tìm thấy, 7 người khác vẫn chưa có dấu vết.