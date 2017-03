Truy trách nhiệm vụ lọt cống ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cũng yêu cầu khu 1 làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công bất cẩn, không bố trí đầy đủ rào chắn, không đảm bảo an toàn, gây ra tai nạn nêu trên. Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu đình chỉ, thay thế các cá nhân này. Khu 1 cũng chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thi công thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, không được để tái diễn tình trạng nêu trên.

Hố ga công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ nơi người bán vé số bị lọt. Ảnh: Interner

Ngoài ra, Sở GTVT cũng giao Thanh tra giao thông vận tải kiểm tra, xử nghiêm các vi phạm để đảm bảo trật tự, an toàn trong suốt quá trình thi công ở dự án này và các dự án thi công khác trên địa bàn.

Trước đó, một người khiếm thị bán vé số bị rơi xuống hố ga trên vỉa hè đường Nguyễn Huệ do thi công bất cẩn. May mắn người này chỉ bị xây xát phần mềm. Qua sự cố này, các giám sát công trình, cán bộ an toàn và công nhân thực hiện việc thi công nạo vét cống trên để xảy ra việc người đi đường rớt xuống cống đã bị cảnh cáo, cắt thi đua.