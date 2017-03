Truy xét băng cướp ba anh em

Ngày 24-7, Trung tá Nguyễn Thanh Khiêm, Phó Trưởng Công an huyện Bến Cát (Bình Dương), cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ ba nghi phạm để điều tra hành vi cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và hiếp dâm. Đặc biệt, đây là ba anh em ruột gồm Lương Văn Hiệp, Lương Văn Dừa và Lương Văn Phúc (cùng trú xã Hòa Lợi, Bến Cát). Trong đó, Hiệp giữ vai trò cầm đầu.

Trước đó, giữa tháng 7-2012, Công an huyện Bến Cát nhận được nhiều đơn thư của người dân trình báo về việc bị cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Phần lớn các nạn nhân đều là công nhân đang làm việc trong các công ty tại các KCN Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 (thuộc địa bàn huyện Bến Cát). Nhận thấy tính chất nguy hiểm của tội phạm, Công an Bến Cát xác lập chuyên án, tăng cường tuần tra quanh địa bàn KCN Mỹ Phước.

Lương Văn Hiệp khi bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Trong lúc tuần tra, trinh sát phát hiện anh em Hiệp cùng đồng bọn đang khống chế một đôi tình nhân ngồi tâm sự ở đường nội bộ KCN để cướp tài sản. Thấy động, anh em Hiệp chống cự quyết liệt, trinh sát buộc lòng phải nổ súng trấn áp. Hiệp bị bắn trúng ba phát đạn vào tay, chân, dù bị thương nhưng Hiệp vẫn cố bỏ chạy. Dừa và Phúc lần lượt bị trinh sát bắt giữ khi chưa kịp chạy trốn. Hiệp lẩn về Đắk Lắk ẩn náu và chữa trị vết thương. Trong một thời gian ngắn, công an đã lần ra dấu vết Hiệp và bắt giữ kẻ cầm đầu băng cướp.

Tại cơ quan điều tra, ba anh em Hiệp khai nhận mỗi khi “hành nghề” chúng thường sử dụng thủ đoạn giả cảnh sát hình sự hoặc dân quân để dễ bề thực hiện hành vi phạm tội. Cả ba chọn địa điểm là những tuyến đường vắng, tối, thường có các cặp tình nhân ngồi tâm sự hoặc công nhân tan ca để mạo danh dân quân, cảnh sát kiểm tra giấy tờ rồi cướp tài sản. Bằng thủ đoạn trên, băng cướp ba anh em gây ra hơn 20 vụ cướp, cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, Hiệp còn khai nhận một vụ cướp tài sản rồi khống chế, hiếp dâm một nữ công nhân cạnh KCN Mỹ Phước.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi bảy xe mô tô, gắn máy, ĐTDĐ và nhiều phụ tùng xe máy bị băng cướp tháo rã mang đi tiêu thụ.

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Khiêm, hiện vẫn còn nhiều vụ do băng Hiệp gây án nhưng chưa được làm rõ do nạn nhân không tố cáo. Do đó, những ai là nạn nhân của băng cướp này, đề nghị đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Bến Cát trình báo hoặc điện thoại số 06503564399 để cung cấp thông tin.

