Truy xét băng cướp xe, chém người

Theo các bác sĩ, nạn nhân được cấp cứu kịp thời, các vết chém ở vùng bụng, lưng sát tim nếu đến trễ vài phút sẽ ảnh hưởng tính mạng.

Khoảng 3 giờ ngày 7-9, ông Hiệp bị nhóm cướp tấn công khi đang chạy xe máy đi chợ gần nhà. Các đối tượng định cướp xe ông Hiệp nhưng người dân phát hiện, tri hô nên chúng bỏ chạy.

Trước đó, băng cướp này đã cướp xe của một nữ công nhân trên địa bàn Thuận An. Theo người dân địa phương, đây là băng cướp manh động, đã thực hiện nhiều vụ cướp táo tợn trên địa bàn. Hiện Công an thị xã Thuận An đang điều tra truy xét băng cướp nói trên.

VÕ BÁ