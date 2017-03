Truy xét bốn thanh niên giết người tại quán ốc

(PL)- Ngày 31-8, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ chuyển giao nghi can Nguyễn Thanh Hải (tạm trú quận 12) cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an đang truy xét ba đồng phạm của Hải đang bỏ trốn. Kết quả điều tra sơ bộ xác định rạng sáng 30-8, anh Nguyễn Thanh Sang cùng chị Dương Thị Thu Thủy và sáu thanh niên khác đến quán ốc ở khu phố 1, phường An Phú Đông (quận 12) lai rai. Tại đây, Thủy tình cờ gặp Nguyễn Thị Ngọc Phụng. Do Thủy và Phụng có mâu thuẫn với nhau từ trước nên hai bên đã xảy ra cự cãi. Lúc này có bốn thanh niên đang ngồi bàn kế bên đứng ra bênh vực Phụng dẫn đến cự cãi, xô xát với Thủy. Thấy vậy, anh Sang đứng ra can ngăn thì một trong bốn thanh niên trên rút dao đâm vào cổ. Anh Sang đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Sau khi gây án nhóm bốn thanh niên tẩu thoát. Qua truy xét, Công an quận 12 đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải. TUYẾT KHUÊ