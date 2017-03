Truy xét hai sát thủ giết người giữa ban ngày

(PL)- Ngày 5-10, Công an huyện Củ Chi đã bắt giữ Trương Kim Chi, là giáo viên của trường mầm non tư thục ở xã An Phú (huyện Củ Chi) về hành vi giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân nên sáng 4-10, Chi đã dùng dao Thái Lan đâm vào vai trái đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Hồng Hải làm chị Hải tử vong trên đường đi cấp cứu. Cùng ngày, Công an quận 12 (TP.HCM) đang khẩn trương truy xét hai sát thủ bịt mặt gây ra vụ chém giết kinh hoàng ngay giữa ban ngày tại phường Đông Hưng Thuận (quận 12) làm một người chết và một người bị thương. Trước đó, trưa 3-10, Lê Hoài Anh, Nguyễn Hoàng Thiên cùng năm người bạn ngồi nhậu tại nhà. Sau đó Anh rủ Thiên đi mua mồi về nhậu tiếp. Khi đang đứng mua thịt heo trên đường Nguyễn Văn Quá, thấy ba thanh niên đi ngang qua nên Anh nhìn theo và buông lời chửi thề. Khoảng 10 phút sau, có hai thanh niên che khẩu trang kín mặt ập vào điểm bán thịt, dùng dao chém Anh và Thiên. Anh bị đâm một nhát giữa ngực, tử vong tại chỗ, còn Thiên bị chém nhiều nhát vào tay, chân. Sau khi gây án hai sát thủ đã bỏ trốn. H.TUYẾT - A.NHÂN