Truy xét nhóm cướp mô tô trên QL1A

đêm 28-8, tại khu vực dốc Cúng, QL1A (thuộc địa phận xã Bình Thạnh, Tuy Phong), chị Nguyễn Thị Thanh Hà và chị Phương Lệ Anh (cùng ngụ Tuy Phong) đi xe mô tô tay ga Lead biển số 86B1-067.95 (trị giá gần 40 triệu đồng) bất ngờ bị hai thanh niên đi mô tô ép sát chặn đường. Hai thanh niên này dùng dao khống chế cướp xe mô tô, tiền, vàng của hai nạn nhân rồi thoát thân. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, các vụ cướp trên địa bàn hai huyện Bắc Bình, Tuy Phong, thủ phạm đều là hai thanh niên đi mô tô thường chọn đường vắng, quanh co rồi dùng dao khống chế cướp tài sản. Nhiều khả năng cả ba vụ cướp đều do hai thanh niên này thực hiện.

PN