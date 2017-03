Truy xét nhóm “sát thủ” đâm chém người trong Công ty Nam Phát

Được biết nạn nhân bị chém là Nguyễn Văn Cường hiện đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Theo Thượng tá Thêm, cơ quan điều tra công an quận phối hợp Công an phường 13 lập hồ sơ, lấy lời khai của các nạn nhân nhằm khoanh vùng, xác định nghi can gây án. Tuy nhiên, số người cư ngụ tại trụ sở Công ty Nam Phát và có mặt tại thời điểm bị truy sát hiện chưa đến cơ quan công an để cung cấp lời khai.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, khoảng 20 giờ này 27-9, có khoảng 30 đối tượng đi xe máy cầm dao, mã tấu, kiếm xông vào bên trong Công ty Nam Phát đập phá đồ đạc, đâm chém loạn xạ. Gần 10 người có mặt bên trong công ty vội vàng bỏ chạy. Riêng nạn nhân Cường do chạy không kịp nên bị chém nhiều nhát vào đầu, vai, lưng, chân tay… Ngoài ra, trước khi tẩu thoát, nhóm côn đồ còn cướp đi một điện thoại iPhone và một điện thoại Nokia.

Theo một số người dân địa phương, trước đó có một số thanh niên ở các tỉnh miền Tây được Công ty Nam Phát giới thiệu việc làm nhưng sau đó công việc không ưng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, nhóm người cầm dao, kiếm, mã tấu xông vào Công ty Nam Phát đâm chém có thể là băng nhóm khác, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc cạnh tranh làm ăn với nhau hoặc nợ nần.

TK