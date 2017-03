Truy xét vụ hiếp dâm tập thể

(PL)- Chiều 17-6, Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết đang truy bắt các nghi can trong vụ hiếp dâm tập thể xảy ra tại địa bàn xã An Phú (TP Pleiku).

Lúc 0 giờ ngày 15-6, chị N. và bạn trai dừng ô tô ven đường để đi vệ sinh thì bị 6-7 thanh niên đi trên hai xe máy dùng vũ lực khống chế. Sau đó, chúng ép chị N. lên xe máy chở đến khu vực vắng thực hiện hành vi hiếp dâm. Nạn nhân đã tìm cách thoát thân và đến trụ sở UBND xã An Phú trình báo sự việc. Rạng sáng cùng ngày, công an đã bắt giữ được Phạm Tấn Vũ, Tống Xuân Minh, Nguyễn Bá Nhất, Lê Hoàng Lợi và Ngô Văn Thái. Cả năm khai sau khi nhậu xong trên đường về TP Pleiku thì phát hiện ô tô đậu tại đường vắng. Cả nhóm quay lại rình xem thì thấy trong xe một đôi nam nữ nên bàn nhau bắt cóc người nữ để thực hiện hành vi thú tính. Trong vụ án này hiện còn hai nghi can đã bỏ trốn. THÙY HƯƠNG