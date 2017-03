TT-Huế: Xác nữ học sinh bị sóng cuốn đã nổi cách bờ hơn 200m

Nhiều lực lượng gồm bộ đội biên phòng, công an xã Điền Lộc, huyện Phong Điền đã chia nhau ra đi tìm kiếm khắp nơi ở nhiều bãi biển tuy nhiên vẫn chưa có kết quả. Bố em Thiêm cùng với lực lượng bộ đội biên, công an đi tìm kiếm đến tận biển Quảng Trị nhưng vẫn không thấy xác em.



Bỗng vào lúc 14h20’ chiều nay, xác em Thêm nổi lên cách vị trí 8 thanh niên bị sóng cuốn chiều qua đúng 30m, cách bờ hơn 200m. Sau 2 đợt sóng đánh, xác em đã tấp vào bờ. Trên người em Thiêm vẫn còn nguyên bộ quần jean, áo pull khi vừa lội xuống biển tắm với nhóm bạn. Do áp suất nước nên khi vừa đưa lên bờ, thi thể nạn nhân đã bị trào máu ở mắt và miệng ra. Gia đình nạn nhân đã đưa thi thể em Thêm về nhà khâm liệm.







Vị trí tìm thấy em Thêm cách bờ hơn 200, gần với nơi màsóng cuốn 8 thanh niên học cùng lớp ra xa chiều 29/5

Ông Vinh cho biết vào sáng 31/5, chính quyền huyện Quảng Điền sẽ tới thăm hỏi nhà em Thêm và trao tặng 2 triệu đồng và 40kg gạo. Riêng xã Quảng Thái sẽ hỗ trợ nhà nạn nhân 1 triệu đồng và sẽ tiếp tục vận động thêm bà con giúp đỡ. Tỉnh hội Chữ thập đỏ huyện cũng sẽ giúp thêm cho nạn nhân 1 triệu đồng.Được biết, 8 thanh niên bị sóng biển cuốn ra xa bờ dẫn đến tai nạn thương tâm là 2 em gái tử vong đều cùng học trong lớp cấp 2 tại trường THCS Quảng Thái. Sau khi xong chương trình học lớp 10, trước khi nghỉ hè, nhóm bạn này tình cờ gặp nhau và cùng đi tắm ở biển Điền Lộc vào buổi chiều định mệnh 29/5.Cũng cách đây 5 ngày, tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, 2 học sinh lớp 5 sau khi đi câu cá cùng nhóm bạn đã xuống sông tắm vào buổi trưa, do hụt chân đã rơi vào vực xoáy dưới nước chết. Không lâu trước đó, vào ngày 20/5, 2 học sinh lớp 9 ở xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc cũng đã bị trượt chân té xuống suối ngạt nước tử vong.Như vậy, tính chỉ trong vòng 10 ngày, đã có 6 tai nạn tử vong do đi chơi sông, suối, biển của học sinh cả 3 khối thuộc các địa bàn huyện tại tỉnh TT-Huế. Từ những sự việc này đã dẫn đến một tình trạng đáng nguy hiểm cần được các địa phương tuyên truyền cho người dân, học sinh rõ và có cách để đề phòng trong mùa hè này.