Từ 1-7, chấm điểm và xếp hạng xe buýt

Theo ông Lê Trung Tính, Trưởng phòng Quản lý vận tải - công nghiệp, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, từ 1-7, các doanh nghiệp, hợp tác xã xe buýt phải tự đánh giá, chấm điểm chất lượng phục vụ từng tuyến do mình đảm trách. Sở GTVT, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ kiểm tra, giám sát đột xuất từng chuyến xe để chấm điểm.



Xếp hạng xe buýt có trợ giá trước



Cuối năm 2008, khảo sát của Viện Kinh tế TP.HCM và Cục Thống kê TP cho thấy chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ xe buýt giảm từ 80% (năm 2006) xuống còn 50%. Vì vậy, Sở GTVT đã xây dựng tiêu chí, thang điểm, phương thức chấm điểm, xếp hạng xe buýt nhằm cải thiện chỉ số này.



Trước mắt, khoảng 2.500 xe buýt từ 17 chỗ ngồi trở lên chạy trên các tuyến có trợ giá của thành phố sẽ được xếp hạng.



Có ba nhóm tiêu chuẩn để chấm điểm là:

- Về phương tiện: Phải sạch cả trong lẫn ngoài, xe phải được quét dọn sàn, lau sạch kính sau mỗi chuyến...

- Về thông tin: Phải có mã số tuyến, thông báo lộ trình bên trong và bên ngoài xe, có bảng niêm yết giá vé, lái xe và tiếp viên phải đeo bảng tên...

- Về chất lượng phục vụ: Xe phải mở máy lạnh khi chạy, dừng đúng trạm, khi dừng phải dừng hẳn cho khách lên xuống đúng cửa...



Về xếp hạng có bốn loại: Xe có máy lạnh đạt 900-1.000 điểm là hạng tốt; đạt từ 700 đến dưới 900 điểm là hạng khá; đạt từ 500 đến dưới 700 là hạng trung bình; dưới 500 điểm là hạng yếu.



Phục vụ yếu kém sẽ bị loại



Theo ông Tính, cách chấm điểm áp dụng cho từng xe trên tuyến, nếu từng xe vi phạm thì bị trừ vào tổng điểm theo từng tiêu chuẩn của cả tuyến. Đây là cách ràng buộc từng xe có trách nhiệm với tổng điểm của cả tuyến.



Ví dụ: Tổng điểm cho tiêu chuẩn dừng đón trả khách đúng quy định trong một quý trên một tuyến là 150. Bất kỳ xe nào chạy trên tuyến đó vi phạm thì sẽ bị trừ 10 điểm/lần. Nếu trong một quý mà trên tuyến đó có năm lần xe vi phạm thì sẽ bị trừ “nhồi” hết 150 điểm.



“Đơn vị xe buýt có tuyến chỉ đạt dưới 500 điểm (hạng yếu) một lần trong năm hoặc dưới 700 điểm (hạng trung bình) hai lần/năm sẽ không được đưa vào danh sách xem xét, phê duyệt đặt hàng khai thác tuyến đó vào năm sau. Nói thẳng là đơn vị đó sẽ bị loại khỏi tuyến đang khai thác, để cho đơn vị tốt hơn vào khai thác”, ông Tính nói.



Hành khách được tham gia chấm điểm



Ngoài kết quả kiểm tra, giám sát trực tiếp của các nhóm, tổ thuộc Sở GTVT, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, việc chấm điểm còn dựa trên biên bản, quyết định phạt về giao thông do Thanh tra Sở GTVT hoặc Công an TP cung cấp. Xe buýt chạy lạng lách, dàn hàng hai, hàng ba, vượt ẩu... bị CSGT phạt thì cũng bị trừ điểm.



Khi các nhóm, tổ kiểm tra từng chuyến xe buytx thì hành khách sẽ tham gia với tư cách là người chứng kiến. Hành khách, cơ quan báo chí có thể phản ánh qua thư hoặc qua đường dây nóng 08-38214444, 08-38214730 về chất lượng phục vụ của từng xe buýt trên các tuyến có trợ giá để Sở GTVT xác minh, chấm điểm.



Những ngày tới, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng sẽ đưa lên mạng, gửi tới báo chí danh sách, số điện thoại di động của giám đốc, phó giám đốc các công ty xe buýt, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các hợp tác xã xe buýt để người dân phản ánh nhanh về chất lượng xe buýt.



Cần tránh bắt chẹt nhà xe



 Trong cách kiểm tra, chấm điểm rất cần sự công tâm, khách quan. Tránh để xảy ra tình trạng thành viên tổ kiểm tra quý mến đơn vị, tuyến xe này nên bỏ qua tất cả các vi phạm nhưng nếu ghét thì soi từ cọng rác trên sàn xe đến từng vết dơ trên ghế.



Ông Phùng Đăng Hải (Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã xe buýt TP.HCM - xe buýt Liên hiệp)



 Những ngày qua, chúng tôi đã rà soát chất lượng toàn bộ số xe chạy trên 13 tuyến mà hợp tác xã đang khai thác. Trên xe dù có một ghế bị hư chúng tôi cũng không cho xuất bến mà buộc chủ xe, lái xe phải khắc phục ngay. Tuy nhiên, mùa này là mùa mưa, phải chạy qua hàng loạt lô cốt thì việc bùn bám dính trên thành xe, lốp xe, thậm chí theo chân hành khách đem lên sàn xe có thể xảy ra. Nếu các đoàn kiểm tra bắt lỗi các xe đến đầu bến bị dơ thì chết nhà xe.



Ông Nguyễn Văn Tới (Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã vận tải 19-5)