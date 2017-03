Tủ bánh mì miễn phí giữa Sài Gòn

Cách mừng thọ đặc biệt 80 tuổi, không chọn tổ chức tiệc tùng để mừng thọ, ông vận động con cháu trong nhà cùng quyên góp 700 kg gạo để phát cho người bệnh tâm thần, người bị động kinh ở phường để đón tết. Ông là Trần Quang Sang (ngụ đường Lò Gốm, phường 8, quận 6, TP.HCM). Hội Chữ thập đỏ TP ghi nhận ông đã 17 lần tham gia hiến máu cứu người. Hiến máu từ năm 22 tuổi, đến năm 60 tuổi bác sĩ không cho hiến nữa vì tuổi đã cao. Ông không chịu, năn nỉ bác sĩ cho ông hiến thêm sáu năm nữa.

Ông Sang phát gạo cho người bị bệnh tâm thần, bệnh động kinh trên địa bàn phường của mình nhân dịp mừng thọ 80 tuổi vào sáng 12-1. Ảnh: THANH TUYỀN Năm 2007, trong một lần về xã Nhị Bình, Tiền Giang để công tác cùng đoàn cứu trợ, thấy con đường làm dân khó đi. Từ số tiền dành dụm của riêng mình, ông vận động thêm từ con cháu, rồi mang số tiền đó về Tiền Giang làm đường. Cứ thấy hoàn cảnh ai khó khăn là ông lại ray rứt không yên, nghĩ mọi cách để giúp: Hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho người nghèo, tặng thẻ BHYT tự nguyện, vận động để người nghèo nâng nền chống ngập… Lần mừng thọ này cũng vậy. Ông nói: “Mình còn có cái để ăn là may rồi, ăn bao nhiêu cũng hết. Tiền con cháu nó mừng tuổi để giúp bà con lối xóm, như vậy vui hơn”. Sáng 12-1, từng bao gạo được ông trao tận tay cho hơn 40 người. Người đến nhận gạo chân lấm tay bùn, áo quần xộc xệch chạy vào nhận rồi hớn hở mang về. Cái gật đầu nhẹ thay cho lời cám ơn, môi mấp mé muốn nói thật nhiều nhưng lại không diễn đạt thành lời. Nói 80 tuổi nhưng thực chất năm nay ông Sang ngang ngưỡng 79 tuổi. Hỏi ông lý do tại sao lại muốn mình già đi trong khi tuổi chưa đến như thế, ông chỉ cười hiền: “Thực ra tôi chỉ lấy cái cớ đó thôi. Tôi thấy sức mình ngày càng yếu, sợ qua năm sẽ không có cơ hội để làm nữa…”. THANH TUYỀN 950.000 đồng là số tiền của một suất quà tết dành cho người nghèo ở các quận/huyện có mức thu nhập theo chuẩn nghèo TP, người thuộc diện bảo trợ xã hội, cựu tù chính trị và tù binh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số đối tượng chính sách, người có công, dân nghèo, các đối tượng diện bảo trợ xã hội, công chức, viên chức trên địa bàn TP được tặng quà dịp tết gần 650.000 suất và với mức cao hơn 100.000 đồng/người so với năm trước. TP lưu ý các sản phẩm sử dụng làm quà tặng phải là hàng Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo thời hạn sử dụng. (Trích Kế hoạch kinh phí chăm lo cho các đối tượng trong dịp tết Bính Thân 2016 của UBND TP.HCM)