Tự chế thuốc nổ, hiểm họa tan xương nát thịt

Không nên tự chế thuốc nổ

GS.TSKH Lê Huy Bá - Đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết hiện có rất nhiều loại thuốc nổ, tùy vào loại thuốc nổ mà có sức công phá khác nhau. Vụ nổ ở Q.3 vừa qua như một tiếng chuông cảnh báo về việc sử dụng, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ. Cần lưu ý, người làm việc trực tiếp với thuốc nổ phải có chuyên môn cao và tính cẩn trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Đa số bản thân những người tự chế thuốc nổ chưa am hiểu về các chất, quy trình vận chuyển, tàng trữ cũng như sử dụng cho hoạt động thực tế. Do đó, để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, không nên tự ý chế thuốc nổ.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu khẳng định trường hợp chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán các loại vật liệu nổ mà không có giấy phép thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ được quy định tại điều 232 của Bộ luật hình sự. Đối với trường hợp chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán các loại vật liệu nổ tuy có giấy phép nhưng thực hiện sai quy định trong giấy phép, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền đến 50 triệu đồng.

NGỌC KHẢI