Từ chối nhận gạo cứu trợ vì ít hơn đề nghị

Hàng trăm hộ dân diện nghèo, bị thiệt hại do bão số 9 năm 2009 ở huyện vùng cao Bắc Trà My (Quảng Nam) đang bức xúc vì không được nhận khoản gạo cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ VN, mà nguyên nhân là do phía địa phương... từ chối tiếp nhận.

Cụ thể, đầu tháng 1.2010, Hội Chữ thập đỏ VN chuyển 90 tấn gạo cứu trợ giao Hội Chữ thập đỏ H.Bắc Trà My tiếp nhận, phân phối. Tuy nhiên, xã Trà Dương đã từ chối nhận 7,2 tấn gạo được cấp. Lý do đưa ra là UBND xã “khảo sát” có đến 549 hộ cần được cấp gạo, nhưng qua kiểm tra, Hội Chữ thập đỏ huyện phát hiện 206 hộ không nằm trong diện bị thiệt hại. Lo ngại bị dân khiếu kiện, Hội Chữ thập đỏ xã Trà Dương gửi công văn (có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Lê Chí Thanh) đề nghị: nếu được cấp bổ sung hơn 18,5 tấn gạo nữa thì xã tiếp nhận, còn không thì chuyển 7,2 tấn gạo (đã phân bổ) cho xã khác! Vì sự từ chối “lạ” này, ít nhất 120 hộ nghèo ở Trà Dương không được nhận cứu trợ. Theo VPMT (TNO)