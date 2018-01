Từ mai mắt sáng, tôi yên tâm đi làm thợ hồ rồi!

Sáng 21-1-2018, tại Khoa Mắt bệnh viện Nguyễn Trãi, Đoàn thanh niên Công an TP.HCM (CATP) phối hợp với Bệnh viện Mắt TP.HCM, khoa mắt BV Nguyễn Trãi tổ chức chương trình “Mắt sáng nghĩa tình” mỗ mắt miễn phí cho 200 người nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Kinh phí tổ chức được các nhà hảo tâm và đoàn viên thanh niên CATP đóng góp. Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội trong chuỗi các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” trong tuổi trẻ CATP. Đồng thời, Cụm thi đua 10 và Cụm thi đua 7 của Đoàn CATP đã trao 200 phần quà gồm đường, sữa, thuốc bổ cho các bệnh nhân được mổ mắt.