Tử nạn khi đang tẩu tán gỗ lậu

Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân tử vong của ông Đỗ Ngọc Hiếu (ngụ xã An Tân, huyện An Lão) là do bị tai nạn khi đang vận chuyển gỗ khai thác trái phép. Theo cơ quan công an, nghe thông tin lực lượng kiểm lâm đang truy quét gỗ lậu, chiều 20-7, ông Hiếu cùng hai người khác vào rừng tẩu tán gỗ khai thác trái phép trước đó. Ông Hiếu chạy xe máy chở ba khúc gỗ hộp, mỗi khúc dài 2 m. Khi đến xã An Dũng (huyện An Lão), xe máy vấp vào một mảng bê tông trên đường làm xe bị ngã, ba khúc gỗ đè lên người khiến ông Hiếu chết trên đường đi cấp cứu.

Đêm 20-7, trên tỉnh lộ 675 đoạn qua xã Ngọk Bay, TP Kon Tum, anh A Bên chạy xe máy chở A Heng (cùng 17 tuổi, ngụ tại thôn KLeng, thị trấn Sa Thầy, Kon Tum) tông trực diện vào xe máy do A Bảy (ngụ xã Kroong, TP Kon Tum) điều khiển. Hậu quả, anh A Bên và A Bảy chết ngay tại chỗ, còn A Heng bị thương nặng, A Bảy đã chạy xe lấn đường trong tình trạng say xỉn.

TL - TẤN NGỌC