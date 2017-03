Từ ngày 1-6 đến 30-6: Mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy

Việc sử dụng trái phép các chất ma túy tại một số nơi, nhất là ở vùng miền núi, giáp biên giới gia tăng một cách bất thường. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa yêu cầu các bộ, ngành, các địa phương chỉ đạo mở đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ ngày 1-6 đến ngày 30-6-2010.

* Chiều 26-5, 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng PC 17, Công an Nghệ An đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An (đóng trên địa bàn huyện Con Cuông) chuyển về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An cho biết, người bị thương nặng nhất là Đại úy Nguyễn Đức Cường do bị đạn trúng vào bụng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 26-5, tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Từ thông tin mật báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng PC 17, Công an Nghệ An tiến hành triệt phá một nhóm vận chuyển, buôn bán ma túy. Trong lúc triển khai vây bắt, một số đối tượng khác đang ẩn nấp cảnh giới đã dùng súng bắn vào đội truy bắt làm 3 chiến sĩ là Đại úy Nguyễn Đức Cường, 35 tuổi, Đội trưởng đội 4; Trung úy Cao Đức Long, chiến sĩ Đội 2 và Thiếu úy Lê Đức Hùng, 24 tuổi, trinh sát đội 3 bị trọng thương.

Tuy một số cán bộ, chiến sĩ bị trọng thương nhưng đội hình của PC 17 vẫn triển khai vây bắt được 3 đối tượng là Lầu Vả Rùa, sinh 1968, quốc tịch Lào; Lầu Bá Xông, sinh 1976, thường trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An và Kha Thị Huệ, thường trú huyện Tương Dương, Nghệ An. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển heroin mua từ Lào về Nghệ An tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tặng bằng khen cho 3 chiến sĩ và tặng Đại úy Cường 10 triệu đồng, trung úy Long và thiếu úy Hùng mỗi người 3 triệu đồng; tặng chung cho tổ công tác 20 triệu đồng.

Theo L.NGUYÊN - A.VINH - D.CƯỜNG (SGGP)