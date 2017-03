Từ ngày 3/5 miền Bắc có mưa diện rộng

Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nóng có trục 26-28 độ bắc, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hôm nay và ngày mai còn nắng, đêm và sáng thỉnh thoảng có mưa.

Từ ngày 3/5, khi không khí lạnh tràn về, miền Bắc sẽ có mưa và dông. Một số nơi mưa to với lượng mưa từ 70 đến 100 mm. Nhiệt độ dao động 20-33 độ C, riêng khu vực Tây Bắc Bộ cao nhất có thể lên 35 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày mai không mưa, nắng 33 độ C. Từ ngày 3/5 với sự xuất hiện của không khí lạnh, Hà Nội có mưa to kèm theo dông. Nền nhiệt giảm 3-4 độ so với hôm nay, cao nhất khoảng 29 độ C.

Trung Bộ từ ngày 3/5 có mưa rào, nhiệt độ 23-34 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 22-36 độ C, mưa dông chỉ xuất hiện vào chiều tối.

Theo Hải Đông (VNE)