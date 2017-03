Tự sự của vợ kẻ cướp Võ Hoàng Điệp

Gia đình Phụng sống khép kín, không qua lại với hàng xóm… Hôm tổ chức truy bắt Võ Hoàng Điệp, có khoảng 25 công an địa phương tham gia. Khi chúng tôi áp sát, khống chế thì Điệp cầm súng bắn hai phát, một phát hướng bên hông nhà và một phát hướng phòng khách. Thấy Điệp chống cự quyết liệt, lực lượng cảnh sát hình sự đã buộc phải nổ súng. Xã này từng xảy ra án nghiêm trọng nhưng việc đối tượng dùng vũ khí “nóng” chống đối thì là lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Ông PHẠM HỮU QUYẾT - Trưởng Công an xã Phú Ngọc Cuối năm 2011, chị Phụng về cư trú, sống tách biệt với xóm làng. Khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã đến thăm hỏi. Biết chị Phụng giờ một mình nuôi hai con nhỏ, chúng tôi có ý định giúp chị Phụng học nghề may, ký kết với công ty cho đem máy về nhà may bao tay, trung bình một tháng cũng thu nhập trên dưới 2 triệu đồng nhưng chưa biết ý định của chị như thế nào. Bà NGUYỄN HOÀNG THU THỦY - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

xã Phú Ngọc