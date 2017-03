Tự tay đốt nhà

Một số nhân chứng cho biết: khi vụ cháy xảy ra, người dân quanh khu vực chỉ biết báo tin cho cảnh sát 113 chứ không gọi lực lượng cảnh sát PCCC (114). Vì vậy, khi cảnh sát 114 đến hiện trường thì toàn bộ ngôi nhà sàn và các đồ đạc, vật dụng trong nhà như: tivi, bàn ghế, giường, chăn, đệm... đã bị thiêu rụi.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy là do chủ hộ Lò Văn Ku (SN 1960) đã tự tay châm lửa đốt nhà. Được biết Ku là người có dấu hiệu tâm thần, đã từng nhiều lần dọa đốt nhà và giết vợ con. Hiện Lò Văn Ku đang bị tạm giữ tại Công an phường Him Lam để điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Hội Chữ thập đỏ phường Him Lam đã đến hiện trường hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền: 1 triệu đồng; đại diện Công ty Cổ phần Avinaa Volka Việt Nam tại Điện Biên cũng đã có mặt kịp thời, ủng hộ 400.000 đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo Lan Anh (Điện Biên Phủ Online)