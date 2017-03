Tử vong do bệnh dại, sực nhớ... rọ mõm chó

Theo thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết số người tử vong do chó dại cắn tiếp tục gia tăng trong 8 tháng đầu năm 2010, với hơn 40 người tử vong từ đầu năm đến nay. Trong đó, Hà Nội được coi là địa phương có số tử vong do bệnh dại cao nhất nước, với 7 bệnh nhân tính từ đầu năm 2010. Tính chung trên toàn quốc, số tử vong do bệnh dại tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2009. Đây là bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các bệnh truyền nhiễm gây dịch với 27/63 tỉnh, thành phố có bệnh nhân tử vong. Không chỉ gây bệnh dại, việc thả chó rông ngoài đường còn gây nhiềuphiền hà, tai nạn cho người đi lại. Mới đây, một bé trai 2 tuổi đã bị gẫy răng, chiếc răng đó lại vô tình chui vào cuống phổi của em. Nguyên nhân là do khi bố em đèo đi chơi bằng xe máy thì phải phanh gấp vì gặp con chó chạy qua đường, khiến em bị ngã nhào về phía trước.