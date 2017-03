Từ vụ vỡ thủy điện Ia Krel 2: Hàng loạt thủy điện thi công ẩu

Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Đăk Lăk phối hợp với nhiều cơ quan chức năng kiểm tra 6 công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn có đến 5/6 công trình chưa lắp đặt thiết bị quan trắc đập. Thủy điện Krông Hin 2 chưa đăng ký an toàn hồ đập, chưa báo cáo hiện trạng an toàn hồ đập theo quy định, phát điện từ năm 2006 đến nay nhưng chưa kiểm định an toàn hồ đập. Thủy điện Đrây H’linh 1 kiểm định an toàn hồ đập lần đầu từ năm 1989 nhưng đến nay chưa tái kiểm định theo quy định của Bộ Công Thương. Các thủy điện Ea M’Đoan 2, Ea Tul 4, Sêrêpôk 4 có hiện tượng bị thấm… Sáng 12-6, đập thủy điện Ia Krel 2 bị vỡ, gần 5 triệu m3 nước ùn ùn tràn qua làng Ó, làng Bi (huyện Đức Cơ) làm người dân cuống cuồng bỏ cả tài sản chạy thoát thân. Vụ vỡ cô lập 30 hộ gia đình, làm toàn bộ hoa màu, lương thực, gia súc, gia cầm của bà con bị cuốn trôi. Chỉ đạo xử lý vụ này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thốt lên: Chúng ta đã rất may mắn vì sự cố không gây ra thảm họa… Đừng hy vọng những trường hợp sau sẽ gặp may mắn như thế. ______________________________________ 244 thủy điện nhỏ ở Tây Nguyên thì có 163 dự án thủy điện đã và đang nghiên cứu, đầu tư xây dựng khiến 25.269 hộ dân bị ảnh hưởng; chiếm dụng 65.240 ha đất các loại (16.600 ha đất rừng). Bình quân, mỗi MW thủy điện ở Tây Nguyên mất gần 21 ha đất. Thủy điện gây xáo trộn lớn trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân, gây ngập lụt, khô hạn cục bộ… Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên 78 dự án thủy điện vừa và nhỏ bị loại bỏ vì nhiều lý do. Trong đó Gia Lai 14 dự án; Kon Tum 21 dự án và Lâm Đồng dự kiến bỏ 42 dự án.