Tuần này sẽ chấm dứt nóng gắt

Từ đêm mùng 9, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó khuếch tán xuống Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong hai ngày đầu tuần, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, có nơi lốc xoáy, mưa đá… Nhiệt độ sẽ giảm mạnh 5oC-10oC, nắng nóng chấm dứt, trời chuyển mát. Ba đến bốn ngày sau, Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và giông cục bộ, nhiệt độ giảm khoảng 2oC-4oC. Nam Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa rào, nhiệt độ giảm khoảng 2oC-3oC, trời bớt nóng.

Tuần qua, tại các tỉnh phía Bắc và vùng núi tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình nhiệt độ dao động 37oC-41,8oC và đã có người chết vì nóng.

H.VÂN