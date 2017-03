Tuần tới sẽ xuất hiện bão đôi

Trong đó, áp thấp nhiệt đới về phía đông sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 13-9 và sẽ trở thành “siêu bão” vào giữa tuần khi di chuyển đến gần đảo Đài Loan. Một áp thấp nhiệt đới khác gần đảo Luzon (Philippines) sẽ di chuyển vào biển Đông trong ngày 14-9. Như vậy, trong tuần tới sẽ lại xuất hiện bão đôi trên biển Đông và ngoài khơi Thái Bình Dương.

Sáng sớm ngày 12-9, bão số 7 đi vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình rồi suy yếu rất nhanh thành một vùng áp thấp tại khu vực tây Thanh Hóa-Nghệ An. Cơn bão này đã gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 trên khu vực vịnh Bắc bộ. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa gió giật cấp 6, cấp 7, có nơi cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Vùng áp thấp này đang tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần khi sang địa phận nước Lào. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, đêm 12-9 và ngày 13-9 ở Bắc bộ có mưa, có nơi mưa to.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ tham mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến trưa 12-9 đã có một người chết và một người mất tích do bão số 7. Sáng 11-9, anh Nguyễn Văn Bình, thuyền viên tàu chở khách của Công ty Du lịch xúc tiến đầu tư Quảng Ninh, bị mất tích và sau đó đã tìm thấy xác khi tàu này neo đậu tại Cát Bà. Còn chị Trần Thị Lan, cán bộ huyện Giao Thủy, đã bị mất tích khi đang đi cùng đoàn khảo sát và kiểm tra của tỉnh Nam Định.

Bão số 7 cũng khiến một số thuyền bè của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nam Định bị chìm.