Tuần tra bắt cướp

Đến khu vực đầu ngõ 164, phố Nguyễn Ngọc Nại, tổ tuần tra đã chặn các đối tượng lại để kiểm tra. Vừa thấy các chiến sỹ công an, 2 nam thanh niên vứt xe máy bỏ chạy. Tổ tuần tra đã tổ chức vây bắt được một đối tượng là Vũ Đình Tuấn, SN 1992, trú tại phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Kiểm tra chiếc xe máy do 2 đối tượng sử dụng, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe có 2 dao bầu và BKS: 30K4-8318.

Khai thác “nóng” đối tượng Tuấn, Công an phường Khương Mai được biết hắn cùng đồng bọn là Nguyễn Văn Dũng, SN 1990, trú tại phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, hiện ở khu giãn dân phường Phúc La, quận Hà Đông, gây ra vụ cướp tài sản của một học sinh tại khu vực phường Định Công, quận Hoàng Mai. Tuấn và Dũng là 2 đối tượng thường xuyên lang thang chơi bời lêu lổng tại các quán Internet và tụ tập sống với nhau tại các nhà nghỉ.

Hòng kiếm tiền trả tiền thuê nhà nghỉ và phục vụ nhu cầu tìm kiếm thú vui trên “mạng”, Tuấn và Dũng đã rủ nhau đi cướp tài sản. Công an phường Khương Mai đã tìm được người bị hại của vụ cướp tài sản do hai đối tượng Tuấn và Dũng gây ra ở khu vực Định Công, quận Hoàng Mai là em Tạ Đức Phong, SN 1991, học sinh lớp 12 của một trường THPT tại quận Hoàng Mai. Qua lời khai báo của người bị hại, cơ quan công an đã rõ hai tên cướp hoạt động phạm tội rất táo tợn và liều lĩnh.

Sau khi “tăm tia” tại khu vực Định Công và phát hiện em Phong đi xe máy cùng một nhóm 6 người bạn khác đi xe đạp từ trường về nhà, Tuấn và Dũng đã bám theo và thống nhất nhằm vào em Phong gây án vì chúng nghĩ em Phong có tài sản giá trị. Hai tên cướp bất ngờ xông đến chặn đường và ép em Phong vào vỉa hè, dùng dao nhọn đe dọa rồi lục soát cướp dây chuyền, điện thoại di động trước sự kinh hãi của nhóm bạn người bị hại. Sau đó, 2 tên cướp lên xe máy phóng về hướng phường Khương Mai, quận Thanh Xuân và bị tổ tuần tra Công an phường sở tại đang làm nhiệm vụ chống cướp giật phát hiện, bắt giữ.

Theo Trung tá Lương Ngọc Hưng - Trưởng Công an phường Khương Mai cho biết, sau khi tên Tuấn bị bắt, Nguyễn Văn Dũng đã tới trụ sở công an đầu thú. Dũng là một tên côn đồ hung hãn, từng có 2 tiền sự dùng dao chém người. Các đối tượng và tang vật vụ cướp đã được Công an phường Khương Mai chuyển tới cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân tiếp tục làm rõ để xử lý.

Theo Hồng Tuấn (ANTĐ)