Tức nhau lời nói, đánh người trọng thương

Một số người dân khu phố 6 và 8, thị trấn Bến Lức (Long An) vừa gửi đơn ký tên tập thể đến các cơ quan chức năng tố cáo sự lộng hành của một nhóm côn đồ địa phương, chúng ra tay đánh người trọng thương nhưng chỉ bị xử phạt hành chính.

Đánh người trước mặt dân phòng

Ông Trần Ngọc Em, ngụ khu phố 8, thị trấn Bến Lức, kể lại: “Trưa 18-1, không hiểu lý do gì mà một nhóm thanh niên khoảng năm người, cả nam lẫn nữ vây đánh tôi tại nhà. Tôi bị họ dùng gậy, ống sắt đánh túi bụi. Tôi đau quá van xin nhưng chúng chẳng tha. Đánh xong, cả nhóm kéo về quán cà phê Gia Huy ở gần đó”. Qua điện thoại cầu cứu của ông Em, công an thị trấn cử hai dân phòng tới nhà ông để tìm hiểu. Ngay lúc đó, khoảng 20 thanh niên chạy xe gắn máy quay lại, tiếp tục đánh ông Em lần hai. Hai dân phòng bị nhóm côn đồ này cầm ống sắt khống chế, không cho can thiệp. Anh Trần Xuân Duyên, ở cạnh nhà ông Em, thấy vậy chạy đến, lập tức bị đánh gục tại chỗ. Thấy chúng hung hăng, người dân gần đó ai cũng sợ hãi đóng cửa, chờ chúng rút đi mới dám đưa ông Em và anh Duyên vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, anh Duyên phải khâu 20 mũi trên vùng đầu.

Anh Đ. là một trong hai dân phòng chứng kiến sự việc cho biết: “Chúng kéo đến rất đông, đứa ngồi sau xe máy cầm thanh sắt cọ xát mặt đường tóe lửa... Vừa đánh người vừa đe dọa không ai được động tới người nhà bà Dung”.

Anh Duyên bị đánh trọng thương khi vào can thiệp vụ đánh người.

Chỉ vì một câu nói

Ông Em cho biết nguyên nhân bị đánh do ông đang ngồi ở nhà thì thấy đám trẻ khu phố chỉ vào con gà mà con trai bà Trần Thị Ngọc Dung (chủ quán cà phê Gia Huy) đang ôm trên tay và nói: “Thằng này bắt trộm gà”. Nghe vậy, ông Em hỏi: “Có phải mày bắt gà trộm không?”. Đứa con bà Dung lắc đầu rồi bỏ đi thẳng về nhà. Nhưng khoảng một tiếng sau, nhóm côn đồ xuất hiện, hành hung ông Em và anh Duyên.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Trương Văn Dũng, công an thị trấn Bến Lức (phụ trách địa bàn khu phố 8), cho biết: Khi công an xuống hiện trường thì nhóm đánh người bỏ chạy. Qua truy xét, công an mời bà Dung và những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Bà Dung cho rằng do nghe nhân viên quán kể lại con bà bị bắt giữ, đánh đập ngoài đường. Bà Dung sốt ruột cùng mọi người đổ xô đi tìm con. Khi tìm được con, bà Dung bảo con dẫn đi chỉ mặt người đánh. Sau đó, ba người em của bà cầm ống sắt tới nhà đánh ông Em. Bà Dung thừa nhận một số bạn của em bà cũng tham gia đánh người.

Đại úy Dũng cho biết chưa có cơ sở xác định theo lời bà Dung tố cáo con bà bị bắt giữ, đánh đập. Công an thị trấn đã thu giữ một số hung khí gồm ống sắt, gậy gộc và lập biên bản xử phạt hành chính bà Dung cùng bốn người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng.

NGUYỄN HIỀN - VÕ BÁ