Từng có người không được nhận thưởng do vé số rách

Nhiều người sẽ sụp đổ niềm tin nếu...



Ông Nguyễn Quang Sơn, một đại lý vé số ở Đà Nẵng (*), vừa thông qua báo Tuổi Trẻ gửi thư ngỏ đến ông Võ Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty XSKT Kiên Giang, xung quanh việc công ty này từ chối trả thưởng cho ông Dương Văn Tùng ở An Giang.



Kính gửi anh Tuấn!



Mấy ngày nay tôi luôn theo dõi diễn biến việc Công ty XSKT Kiên Giang chưa trả thưởng cho ông Tùng và thầm hi vọng sẽ có kết thúc tốt đẹp. Sáng 1-4, đọc báo Tuổi Trẻ biết được 7/8 thành viên của hội đồng XSKT Kiên Giang không đồng ý trả thưởng cho ông Tùng khiến tôi rất buồn.



“Vé số đây, vé số đây, vé số sáng mua chiều xé” là câu vè của các em bé bán vé số dạo. Tuy vậy, xã hội lúc nào cũng có người mua vé số. Mua vé số để cầu may, mua vé số để giải trí, mua vé số để giúp người và góp phần xây dựng quê hương. Không ai mua vé số để rồi xé. Nay có tờ vé số của ông Tùng trúng thưởng nhưng không may bị rách khiến bao người dõi theo với mong muốn một kết thúc có hậu...



Một lần ngồi xem chương trình toàn cảnh kinh tế VN năm 2012 do VTV1 sản xuất, tôi rất thấm thía với hai chữ “niềm tin”. Chương trình này đưa ra một so sánh làm tôi vô cùng xúc động và tự hào. Những người làm chương trình kể lại câu chuyện một người bán vé số dạo bán cặp vé số qua điện thoại cho một người đạp xe ba gác và một kết thúc có hậu là khi cặp vé số đó trúng hơn 7 tỉ đồng, người bán vé số vẫn trao lại cặp vé số ấy cho người đạp xe ba gác. Và người đạp xe ba gác đã tặng lại 1 tỉ đồng cho người bán vé số. Niềm tin của người bán vé số và một người lao động mua vé số được so sánh với quan hệ làm ăn, giao dịch trong hệ thống ngân hàng, ngân hàng này với ngân hàng kia, doanh nghiệp với ngân hàng đôi lúc còn chưa tin nhau... Một sự so sánh có khoảng cách trời vực nhưng tôi rút ra rằng niềm tin là cái cốt lõi, tinh túy trong mọi mối quan hệ kinh tế, xã hội...



Tôi biết tâm sự với anh khi 7/8 thành viên hội đồng XSKT Kiên Giang đã không đồng ý trả thưởng cho ông Tùng là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi nghĩ nhiều người sẽ sụp đổ niềm tin nếu câu chuyện của ông Tùng phải mang ra tòa án giải quyết vì Công ty XSKT Kiên Giang không đồng ý trả thưởng cho ông Tùng.



Tôi là người đang học Phật, viết những dòng chữ này cho anh, tôi đang ngồi trước bàn thờ Phật và cầu mong chư Phật phù hộ cho tất cả, cho anh, gia đình anh, tập thể cán bộ công nhân viên chức của Công ty XSKT Kiên Giang, các bạn đại lý vé số Kiên Giang và các tỉnh phía Nam cùng bà con cô bác đã đồng hành với báo Tuổi Trẻ luôn mong muốn ông Tùng là người có phước được hưởng lộc...



“Không thành công thì thành nhân”, lợi ích và phước đức của con người sẽ tồn tại mãi mãi, khi cái lợi đem đến là cái lợi cho tha nhân.



Trân trọng cảm ơn anh!



Kính chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.



NGUYỄN QUANG SƠN

___________



(*) Ông Nguyễn Quang Sơn là người từng dẫn quy định tại thông tư 65 của Bộ Tài chính để đề nghị Công ty XSKT Kiên Giang xét trả thưởng cho ông Dương Văn Tùng.