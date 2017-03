Tước danh hiệu một công an đi đòi nợ thuê

Ngày 19-3, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Bình Thuận vừa ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hạ sĩ Nguyễn Văn Chức, chiến sĩ công an nghĩa vụ công tác tại Công an huyện Hàm Thuận Bắc, vì đã đi đòi nợ thuê.

Theo đơn tố cáo của ông Trần Văn Nhạ, hành nghề lái bò tại huyện Hàm Thuận Nam, đầu tháng 8-2012, ông còn nợ một người ở huyện Hàm Thuận Bắc 28 triệu đồng tiền mua bò. Đến cuối tháng 8-2012, khi ông chuẩn bị chuyển một cặp bò vừa mua được ở Hàm Thuận Bắc lên xe tải thì chủ nợ cùng khoảng 10 thanh niên xuất hiện, đòi giữ cặp bò để trừ nợ. Khi đòi giữ cặp bò, chủ nợ thông tin cho ông Nhạ là trong số người đi đòi nợ còn có Chức, công an huyện Hàm Thuận Bắc. Sau đó Chức yêu cầu ông Nhạ trả trước 3 triệu đồng và viết giấy nợ số tiền 25 triệu đồng còn lại.

Một tuần sau đó Chức liên tục điện thoại cho ông Nhạ yêu cầu trả nợ và phải đưa cho Chức 3 triệu đồng để “bồi dưỡng” cho anh em vì khi đi chặn bò, Chức đã huy động nhiều tay giang hồ, đãi họ ăn nhậu nên ông Nhạ phải trả khoản chi phí này.

Ông Nhạ đã đồng ý trả khoản chi phí trên thì Chức tiếp tục điện thoại yêu cầu ông trả thêm cho đủ 5 triệu đồng vì trong nhóm đòi nợ có một tay giang hồ trốn trại, Chức phải bồi dưỡng thêm cho gã này (!). Trong các cuộc điện thoại, Chức luôn khoe là “quan hệ với nhiều tay anh chị, trùm cho vay nặng lãi, có người mới đi tù về…”. Chức còn cho biết là chủ nợ đã chi 7 triệu đồng nên chỉ lấy của ông Nhạ 5 triệu đồng thôi.

Thậm chí ngay trong khi ông Nhạ đang ngồi tại trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận tố cáo việc ông bị Chức đe dọa cưỡng đoạt tiền thì Chức vẫn điện thoại đến yêu cầu nộp tiền…

Chiều 25-9, tại một quán cà phê, khi ông Nhạ chưa kịp đưa tiền cho Chức thì công an ập đến, áp giải Chức về Công an huyện Hàm Thuận Bắc làm việc.

Theo ông Nhạ, Chức đã có hành vi đe dọa để cưỡng đoạt tài sản của ông và ông đã tố cáo với công an. Tuy nhiên, đến nay ông chưa thấy cơ quan chức năng phản hồi kết quả xử lý cho ông biết.

Chiều 19-3, Thượng tá Trần Bá Sơn, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Bắc, nói: Nguyễn Văn Chức bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì vi phạm các quy định của ngành. Riêng đối với hành vi cưỡng đoạt tài sản, Công an huyện Hàm Thuận Bắc chưa kết luận được nên chưa xử lý.

Trích băng ghi âm - Nguyễn Văn Chức: Tới thứ Ba mà không được là hiểu rồi đó. + Ông Nhạ: Chức thông cảm, anh còn phải lo đi mượn tiền. - Tóm lại là anh đưa cho tôi bao nhiêu? + 8 triệu đồng. - Nói là phải nhớ, anh mà lòng vòng nữa là tui điên luôn đó… + Anh hứa mà, thứ Ba mà anh không đưa, Chức muốn xử sao thì xử. - Ok, tui chỉ đi với một thằng bạn đàn em mới ra tù, tui đi đâu nó cũng chở...

PHÚ NHUẬN