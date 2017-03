Tuồn heo chết, heo bơm nước vào chợ đầu mối

Triệt phá nhiều ổ sản xuất hàng giả Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế (PC46) - Công an TP.HCM vừa cùng Công an quận 2 bắt Phạm Thanh Phong (38 tuổi, ngụ quận 2) cùng năm chai rượu ngoại giả. Phong khai nhận mua vỏ chai rượu thật, sau đó mua rượu ngoại trị giá vài trăm ngàn đồng ở siêu thị về rót vào vỏ chai thật. Mỗi chai rượu giả Phong bán với giá 7-8 triệu đồng, trong khi giá trị thật của rượu này là 13 triệu đồng. Trung tá Nguyễn Thanh Nguyên, Đội trưởng Đội 7 PC46, cho biết khả năng rượu của Phong được tiêu thụ phần lớn ở các nhà hàng, quán bar, vũ trường. Ngày 26-1, PC46 đã kiểm tra Công ty TNHH TM Thế Giới Trẻ ở 31 Gò Dầu (phường Tân Quý, quận Tân Phú) do ông Nguyễn Mười làm giám đốc. Lực lượng bắt quả tang có 600 chai rượu các loại không có hóa đơn, chứng từ, trị giá trên 600 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 7-1, PC46 đã chặt đứt đường dây của “bà trùm” Trần Thị Thanh Ly chuyên sản xuất thực phẩm chức năng giả được làm từ bột mì. Thời điểm này, PC46 Công an TP.HCM đã phối hợp cùng C46 Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Hồng Tân và Nguyễn Văn Sang, cùng hơn 1.000 chai thực phẩm chức năng giả, có nhãn mác đầy đủ của nhiều thương hiệu đang chuẩn bị phân phối ra thị trường. Cơ quan điều tra xác định đường dây sản xuất và tiêu thụ này do Trần Thị Thanh Ly điều hành. Điều đáng nói vào tháng 1-2015, C46 Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận 7 đã bắt quả tang các đối tượng hô biến 12 tấn viên con nhộng làm bằng bột mì thành sữa ong chúa, nhau thai cừu… Đường dây này được xác định cũng do Trần Thị Thanh Ly đứng sau tổ chức. Do có con nhỏ nên Ly được tại ngoại để điều tra nhưng tiếp tục móc nối với nhiều đối tượng khác bỏ tiền ra nhập viên con nhộng từ Trung Quốc về rồi đóng chai, dán nhãn thương hiệu cao cấp. Ngoài tập trung triệt phá các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gian, giả, ngày 23-12-2015, lực lượng trinh sát PC46 đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thanh Tú, Lê Văn Cương, Nguyễn Văn Hiền và Nguyễn Văn Sinh tham gia sản xuất, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật giả. Các đối tượng này lén lút hoạt động tại cơ sở ở ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Thuốc bảo vệ thực vật mà cơ sở này sản xuất được làm từ nước màu, hóa chất và có hẳn máy in bao bì để giả các nhãn hiệu uy tín. Hàng được vận chuyển về các tỉnh miền Tây tiêu thụ. Rất nhiều nông dân sử dụng không diệt được sâu rầy mà còn khiến cây bị vàng lá, chết héo. H.TUYẾT Kiểm soát chặt trung tâm thương mại để chống hàng gian Ngày 29-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra hàng giả tại chợ Bến Thành, Saigon Square (Hai Bà Trưng), Trung tâm thương mại Lucky Plaza (38 Nguyễn Huệ, quận 1)… Khi kiểm tra 30 địa điểm kinh doanh, các đội phát hiện hơn 1.900 chiếc đồng hồ giả các thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Omega… Phần lớn đây là hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc. Toàn bộ hàng hóa được tạm giữ để tiếp tục xử lý. Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP.HCM, cho biết hằng năm vào dịp lễ, tết, hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa giả mạo thương hiệu, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, sản xuất hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… gia tăng. Chi cục đã triển khai đến các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh nếu phát hiện vi phạm. Ngoài ra, trước, trong và sau tết, chi cục thường xuyên phối hợp với ban quản lý chợ cũng như ban quản lý các trung tâm thương mại kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng gian, hàng giả. Thời gian qua, các đơn vị đã ký cam kết kiên quyết phát hiện, ngăn chặn mang hàng giả, hàng nhái vào siêu thị, chợ... để bán cho người dân. TÚ UYÊN