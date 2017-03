Tường chung cư sập, chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm

Chiều 14-8, PV có mặt tại khu vực sập hơn 30 mét tường bao của chung cư An Lộc xảy ra cách đây hơn 1 tháng. Quan sát, đống đổ nát đã được dọn sạch sẽ. Tại khoảng không gian thoáng đãng, có rất nhiều trẻ em chơi đùa. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh luôn theo sát để trông nom tránh không cho con mình “lọt” xuống khu vực lỏm chỏm đá của phần móng tường bờ bao chung cư.



Đoạn tường chung cư bị sập trên 1 tháng mà chưa có đơn vị nào nhận trách nhiệm



Theo phản ánh của bà con, khu vực tường bị sập sau khi được dọn dẹp đã để lộ phần móng với đá lổm chổm, sắc bén cao hơn 0.5 mét so với mặt đất. Người lớn bước lên bước xuống cũng đã rất khó khăn. Chưa kể, khu vực này thường xuyên có trẻ em chơi đùa. Ghi nhận, đã có trường hợp bé chơi đùa sau đó lăn xuống phần móng, bị thương.

Trưởng ban quản trị chung cư An Lộc cho biết: “Bà con trong chung cư ai cũng tha thiết có nguyện vọng được xây tường bao mới để đảm bảo tình trạng an ninh trật tự, chống trộm cắp. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho trẻ em chơi đùa. Nếu có thể, bà con chúng tôi sẵn sàng góp tiền xây bờ tường bao chung cư chứ đợi đơn vị chịu nhận trách nhiệm thì lâu quá”.

Được biết, chung cư An Lộc có chủ đầu tư là Công ty TNHH TM Đình Khiêm. Tuy nhiên, phần đất xây dựng tường bao lại thuộc về quyền quản lí của Công ty THHH MTV Công ích Gò Vấp. Hiện, hai công ty trên vẫn chưa thống nhất là đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm trong việc xây dựng lại bờ tường bao chung cư.