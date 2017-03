Tường sập đè bốn người chết, một bị thương

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, tại công trường xây dựng nhà xưởng của Công ty Chyang Sheng (vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại phường An Phú), một bức tường cao 6 m, dài 24 m bất ngờ đổ sập đè lên các công nhân đang thi công, làm bốn người chết tại chỗ và một người bị thương.

Các nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Văn Trường (quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Phước (quê An Giang), Vũ Văn Nam và Trần Văn Chí (cùng quê Đồng Tháp). Riêng nạn nhân Phan Văn Dương (quê Bến Tre) bị thương nặng. Ngay sau vụ tai nạn, Bí thư thị xã Thuận An Trần Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo cấp cứu các công nhân, đồng thời yêu cầu các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, UBND thị xã Thuận An hỗ trợ mỗi nạn nhân bị chết 5 triệu đồng.

VÕ BÁ