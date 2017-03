Tường thuật trực tiếp: Trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi - Phần 1

Vào lúc 15 giờ 30 phút chiều nay (20-10), một nhóm thợ lặn tại thành phố Vinh (Nghệ An) chuyên mò tìm phế liệu và trục vớt tàu chìm đã tìm được vị trí chiếc xe khách 48K-5868 chạy tuyến Đăk Nông-Nam Định bị lũ cuốn trôi vào ngày 18-10.

Theo lời của các thợ lặn, việc tìm kiếm của họ là hoàn toàn tự phát do đã nhiều ngày trôi qua mà lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được. Với kinh nghiệm sông nước và sự am hiểu dòng chảy của sông Lam, nhóm thợ lặn tự phát rủ nhau dò tìm chiếc xe bị nạn với 19 hành khách còn mất tích.

Trước đó, Tỉnh hội Phật giáo Hà Tĩnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đã tổ chức cầu siêu ở khu vực bị nạn sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng.

Địa điểm xe khách 48K-5868 bị cuốn trôi gần xe Innova của tài xế Lê Minh Tuấn bị ngập lũ. Ảnh: LÊ PHI

Theo lời các thợ lặn, họ đã tiếp xúc với những ngư dân đánh cá trên sông Lam, tìm gặp các nhân chứng, dự đoán tốc độ dòng nước và hướng nước chảy đồng thời lần ngược từ hạ lưu theo hướng dầu loang từ động cơ xe để tìm đến vị trí chiếc xe chìm xuống đáy sông.

Nơi chiếc xe chìm nằm cách điểm bị nạn khoảng 800m về phía hạ lưu. Chiếc xe bị tấp vào sát bờ và được một cây trụ điện cản lại.

Sau khi nhận được thông tin trên, lực lượng cứu hộ của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quân khu 4 đã lập tức tới địa điểm trên để phối hợp với tổ lặn tự phát tìm cách trục vớt chiếc xe. Tuy nhiên, đến 18 giờ 30 phút vẫn chưa thể trục vớt chiếc xe được. Theo lực lượng cứu hộ, chiếc xe chìm xuống độ sâu từ 8-10m, vận tốc dòng nước chảy rất xiết nên cần có thêm thời gian để có thể móc tời xích vào xe và chọn phương án “dìu” chiếc xe lên.

Anh Kiều (mang nạng gỗ) đang động viên và hướng dẫn các bạn lặn cách nào an toàn nhất. Ảnh: ĐẮC LAM

Hiện tại, lực lượng tìm kiếm của Quân khu 4, công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và chính quyền địa phương đang nỗ lực để đưa chiếc xe bị nạn lên bờ. Do nước sâu, trời tối, hiện lực lượng chức năng chưa thể lặn chui vào trong xe để kiểm đếm số xác người bên trong.

Trong khi đó thân nhân của tất cả các nạn nhân đã tập trung trên quốc lộ 1A song song với điểm chiếc xe bị nạn mắc kẹt. Thông tin từ lực lượng cứu hộ cho biết họ sẽ tìm cách tiếp cận để trục vớt chiếc xe trong suốt đêm nay để đưa các nạn nhân xấu số lên bờ.

Phóng viên Đắc Lam của báo Pháp Luật TP.HCM có mặt trực tiếp trên tàu cứu hộ tại hiện trường sẽ tường thuật trực tiếp qua điện thoại mọi diễn biến của cuộc trục vớt này.

18 giờ 40 phút: Tin từ cộng tác viên của Pháp Luật TP.HCM tại Hà Tĩnh cho biết đã liên hệ được với ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nhật khẳng định ưu tiên số một là đưa các nạn nhân lên bờ, xác xe tính sau. Tuy nhiên, do nước chảy quá xiết và trời tối, việc thâm nhập vào khoang xe ngay trong đêm là cực kỳ khó khăn và mạo hiểm. Không loại trừ khả năng sáng mai (21-10) mới có thể đưa lên được.

Thợ lặn lặn xác định được chỗ chiếc xe khách bị chìm. Ảnh: ĐẮC LAM

Hiện tại, khu vực sông Lam tại địa điểm chiếc xe mắc kẹt đã được phong tỏa. Nhiều người dân hiếu kỳ đã dùng phương tiện cá nhân tìm cách tiếp cận, tuy nhiên lực lượng chức năng đã yêu cầu họ rời xa khu vực này để đảm bảo an toàn.

18 giờ 45 phút: Thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố trước khi quyết định có tiếp cận khoang xe để vớt xác các nạn nhân ngay trong đêm hay không. Trao đổi với phóng viên, một thành viên của toán cứu hộ cho biết: "Nhìn những thân nhân ngóng chờ trong đau khổ, chúng tôi rất muốn bằng mọi giá trục vớt trong đêm. Tuy nhiên, với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, điều đó phải được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng bởi sự mạo hiểm có thể dẫn đến các sơ suất đáng tiếc không lường được".

18 giờ 50 phút: Thượng tá Trần Long, Phó Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết lực lượng cứu hộ đang tính đến phương án cho thợ lặn tiếp cận chiếc xe bị nạn, dùng lưới bọc toàn bộ chiếc xe để bảo đảm xác và tài sản của các nạn nhân không trôi ra ngoài. Sau đó, tùy tình hình sẽ quyết định có trục vớt cả xe lẫn người ngay trong đêm hay không.

Đội quân chuẩn bị lặn. Ảnh: ĐẮC LAM

Hai thợ lặn Nguyễn Văn Thảnh và Nguyễn Văn Việt. Ảnh: ĐẮC LAM

Địa điểm chiếc xe khách bị lũ cuốn và vị trí chiếc xe bị chìm được tìm thấy vào 15 giờ 30 phút chiều 20-10. Đồ họa: ĐỨC HIỂN-SƠN LÂM

19 giờ 50 phút:

Lúc này, người tổng chỉ huy hơn 50 thợ lặn tay bo (không có bình ôxy) đang đề nghị Công an huyện Nghi Xuân và Bộ tư lệnh Quân khu 4 cung cấp thêm máy phát điện và đèn thật sáng để có thể lặn tiếp để trục vớt trong đêm nay. Người tổng chỉ huy là anh Trần Nhất Thành (trú phường Trung Đô, TP Vinh).

Người thân của các nạn nhân và người dân địa phương leo lên sườn núi ngóng chờ. Ảnh: ĐẮC LAM

Hơn 10 thợ lặn đang ăn cơm nắm và bánh quy trên tàu neo ngay điểm chiếc xe khách nằm dưới đáy sông Lam để có sức lặn tiếp. Thợ lặn của Quân khu 4 và các chiến sỹ khác đã có mặt tại điểm lặn. Họ ngậm vòi ti ô thở, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót bó sát người. Gió thổi nhẹ nhưng không khí giữa sông đang rất lạnh, các thợ lặn đang hút thuốc lá để sưởi ấm.

Sáng nay, ông Trần Nhất Thành, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển trường Thành (TP Vinh) cùng anh Nguyễn Văn Bình và các thợ lặn giỏi như anh Nguyễn Văn Thảnh chạy từ TP Vinh qua cầu Bến Thủy và vào điểm nơi xe bị trôi khảo sát tình hình.

Người dân địa phương tụ tập xem công tác tìm kiếm, trục với chiếc xe khách. Ảnh: ĐẮC LAM

20 giờ: Lúc 9 giờ sáng, phóng viên Đắc Lam cùng anh Thành, anh Bình, anh Thảnh đã có mặt tại nhà Nguyễn Thị Nhị (bên bờ sông Lam), cách điểm xảy ra tai nạn 300m để nghe nhân chứng thấy xe trôi ra sông kể lại tường tận sự việc.

Anh Thành nhận định chiếc xe khách có trôi nhưng chắc sẽ không trôi xa, nếu tìm sẽ tìm bằng cách từ nhà bà Nhị xuôi theo hạ nguồn sông Lam. Có thể chiếc xe trôi ra đến Cửa Hội cũng tìm được.

Anh Thảnh nói: "Cách đây hơn 3 năm tại vụ chìm đò Chôm Lôm, tôi đã tự nguyện lên lặn tay bo, nước ở bến đò Chôm Lôm - thượng nguồn sông Lam chảy rất mạnh. Tôi đã từng lặn sâu ở biển trục vớt hàng trăm con tàu ở độ sâu 60-70m".

Máy bay trực thăng quần thảo trên bầu trời khu vực chiếc xe bị nạn chiều 20-10 để phụ giúp tìm kiếm. Ảnh: ĐẮC LAM

Sau đó, anh Thành đưa cả nhóm về quán cà phê ở TP Vinh họp tiếp. Tại quán cà phê, anh Thành và anh Bình gọi hơn 50 thợ lặn là bạn đến và họ đều đồng ý nhanh sẽ đi lặn tự nguyện. Chiều nay, một số doanh nghiệp biết họ lặn tự nguyện đã ủng hộ thêm tiền và xăng dầu chạy máy.

Ăn cơm trưa xong, nhóm thợ lặn "tay bo" đưa tàu sang điểm đã xác định từ sáng cách chỗ chiếc xe bị nạn khoảng 300m và lặn xuống. Sau khi nhảy xuống rồi lặn lên, anh Thảnh - một trong hai người đầu tiên nhảy xuống lặn, thông báo với phóng viên Đắc Lam: "Tôi nghĩ đã tìm, xác định được xe dưới này rồi. Nước sâu lắm, hơn 20m".

Anh Thạnh lên tiếp tục lặn, nhưng do nước sâu, chảy xiết, không tiếp tục tiếp cận chiếc xe được. Anh Thạnh nghỉ lấy sức. Anh Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Sơn ngậm vòi ti ô nhảy xuống sông lặn tiếp. Sau chừng gần 10 phút lặn, anh Hoàn và anh Sơn thông báo: "Chính xác xe dưới này rồi!". Sau đó, các thợ lặn nhảy xuống tiếp cột dây vào được kính xe khách.

20 giờ 25 phút: Ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa cho biết lực lượng cứu hộ sẽ trục vớt liên tục trong đêm. Hiện tại, chiếc xe đã được dùng xích định vị tại chỗ. Lực lượng tăng cường đã được đưa tới hiện trường cùng với thiết bị, bình ô xy và máy phát điện, đèn pha công suất lớn.

Thợ lặn của Quân khu 4 được tăng cường đến hiện trường ngay trong đêm. Ảnh: ĐẮC LAM

20 giờ 40 phút: Đến giờ này, phóng viên Đắc Lam là phóng viên duy nhất có mặt trên tàu trục vớt.

Phóng viên Đắc Lam từ vùng rốn lũ Hương Khê (Hà Tĩnh) đến địa điểm xác định được chiếc xe khách nằm dưới đáy sông

20 giờ 55 phút: Trở lại việc sau khi phát hiện được chiếc xe khách nằm dưới đáy sông, vào 20 giờ 15 phút, anh Thành nói với phóng viên Đắc Lam: "Chúng tôi đang chờ thêm chỉ đạo của cơ quan chức năng. Trước mắt chúng tôi sẽ lặn xuống xác định các vật cản và tiếp cận xe xem trong xe có bao nhiêu người, nếu có thể thì đưa thi thể lên trước".

Anh Bình nói: "Gia đình tôi nhiều đời làm nghề lặn, nhưng hoàn cảnh khó khăn, tôi chỉ học hết lớp 1 thôi, sau đó đi lặn. Chúng tôi đã từng đi hầu hết các cửa biển phía Nam và phía Bắc trục vớt tàu bị chìm. Tôi tiếc là khi xe trôi bồng bềnh từ quốc lộ ra sông không có tôi, nếu có tôi sẽ cứu được nhất nhiều người".

Lúc này, hàng chục ngàn người dân TP Vinh và tỉnh Hà Tĩnh đã ùa ra sông Lam và đoạn sông tìm được chiếc xe khách gây kẹt xe cả đoạn đường dài. Người thân của các nạn nhân đang vật vã than khóc. Ngành y tế đã sẵn sàng xe để chở các thi thể về nhà xác bệnh viện đồng thời sự phòng để cấp cứu người thân nạn nhân nếu người thân của nạn nhân quá xúc động mà ngất xỉu.

Trên tàu trục vớt còn có anh Nguyễn Văn Kiều (37 tuổi, trú khối 1, Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) mang hai đôi nạng gỗ. Anh Kiều nói: "Tôi đi lặn từ nhỏ, trong một lần lặn quá sâu dưới đáy biển bị "nước ép" tê liệt chân 15 năm nay. Khi nghe tin các bạn đi lặn tôi cũng xin đi bằng được".

21 giờ 10 phút: Hiện tại trên tàu trục vớt gió thổi rất lạnh, hàng chục thợ lặn đang lặn xuống khảo sát quanh xe khách có vật cản gì không. Nhóm thợ lặn vừa trồi lên cho biết nước đáy sông rất đục, nước chảy xiết, rất khó tiếp cận xác xe khách. Các đội thợ lặn của Quân khu 4 và công an đang khảo sát lòng sông quanh chiếc xe. Họ cho biết kính hai bên xe đã bị đập vỡ. Nhận định của lực lượng cứu hộ là trên xe có thể có nhiều xác nạn nhân do đó phải tìm cách để nếu kéo lên thì xác nạn nhân không trôi ra.

Phóng viên Đắc Lam đã trở lại bờ và vẫn tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc.

21 giờ 30 phút: Lúc này trên tuyến quốc lộ 1A bên bờ sông, hàng vạn người dân từ TP Vinh và ở Hà Tĩnh nghe tin đã chạy đến chờ đợi. Họ ky vọng lực lượng cứu hộ sẽ đưa các nạn nhân lên sau nhiều ngày chìm trong dòng nước đục và giá lạnh.

Một nhóm sáu thợ lặn đang tiếp tục lặn xuống tiếp cận khoang xe để xem kính đập vỡ trước đó có lớn không và xem hướng và dòng chảy. Theo dự tính, họ sẽ mang lưới xuống bao phần kính vỡ đề phòng thi thể nạn nhân trôi ra ngoài. Máy phát điện được tăng cường, phát sáng cả quốc lộ 1A ra sông Lam - nơi vị trí chiếc xe đang nằm dưới sông.

Anh Trần Nhật Thành, tổng chỉ huy đội quân lặn "tay bo" tìm được vị trí xe khách dưới đáy sông Lam. Ảnh: ĐẮC LAM

22 giờ: Lữ đoàn Công binh Hải Vân, Quân khu 4 đã điều đến hiện trường 32 phương tiện gồm ca nô và xe lội nước dể yểm trợ. Đồ lặn tiếp tục được bổ sung. Chúng tôi vừa trao đổi trực tiếp với anh Trần Nhất Thành, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải biển và thương mại Trường Thành (TP Vinh, Nghệ An). Anh Thành đang trực tiếp chỉ huy đội lặn 50 người, trong đó có 20 thợ lặn thiện chiến.

Anh Thành cho biết đến nay thợ lặn của Quân khu 4 chưa tiếp cận được khoang xe khách vì nước chảy quá xiết. Dù trước đó các thợ lặn của Công ty Trường Thành đã tiếp cận được. Nhận định về khả năng trục vớt xe trong đêm, anh Thành cho biết về mặt kỹ thuật, công ty và các lực lượng cứu hộ có thể trục xe lên trong đêm. Nhưng vấn đề đáng lo nhất là thi thể sẽ trôi ra ngoài trong quá trình cẩu trục chiếc xe lên. Vì vậy rất có thể sáng mai cuộc trục vớt mới được thực hiện.

Khi được hỏi về khả năng cho thợ lặn chui vào khoang xe đưa từng thi thể lên có được không, anh Thành cho biết điều đó cực kỳ nguy hiểm trong điều kiện nước sâu trên 15m, lạnh giá và tốc độ chảy quá xiết.



22 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật đã có mặt tại hiện trường tham gia chỉ đạo cuộc trục vớt. Trong khi đó, một tổ công tác khác của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh do ông Hà Văn Thạch, Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp cùng thân nhân các nạn nhân tại khách sạn Lam Kiều.

Ông Thạch cho biết chính quyền hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quân khu 4 những ngày qua đã làm hết sức mình và sẽ bằng mọi giá tìm được các nạn nhân. Vấn đề hiện nay là làm sao đưa các thi thể lên bờ an toàn, nguyên vẹn để xoa dịu nỗi đau của thân nhân. Vì vậy, ông mong muốn gia đình các nạn nhân bình tĩnh chờ đợi. Các biện pháp đảm bảo cố định chiếc xe và thi thể nạn nhân đã và đang được tiến hành.

22 giờ 40 phút: Tạm dừng việc cứu hộ, sáng mai (21-10) vào lúc 6 giờ 30 phút sẽ tiếp tục cứu hộ, trục với xe khách và các nạn nhân bên trong, ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất vào 6 giờ 30 phút sáng mai (21-10).





ĐẮC LAM - CTV