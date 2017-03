Tường thuật trực tiếp vụ trục vớt xe khách- Phần 3: Tìm thấy 14 thi thể, còn 6 nạn nhân mất tích

Chiếc xe đang được "treo" lơ lửng, chờ nối lại cáp để cần cẩu kéo hẳn lên bờ. Ảnh: ĐẮC LAM

Bộ đội phải lo chằng néo liên tục để giữ cho chiếc xe tạm treo lơ lửng trên lan can thành đường và không bị rơi xuống sông trở lại. Ảnh: LÊ PHI

Ảnh: LÊ PHI Nhự vậy sau bốn ngày tìm kiếm cứu hộ, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công chiếc xe định mệnh bị lũ cuốn này. Ảnh: LÊ PHI Người dân tập trung tại hiện trường rất đông. Ảnh: ĐẮC LAM 15 giờ 25 phút: Đến giờ phát này, số thi thể đã tìm thấy được và đưa lên bờ là 14 người. Vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào khác. 15 giờ 45 phút: Lực lượng tìm kiếm mới tìm thấy và vớt lên thêm được một thi thể nữa ở khu vực cầu Cảng (qua cầu Bến Thủy khoảng 500m, hạ nguồn sông Lam chảy ra biển Cửa Hội, Nghệ An). Như vậy là đã có 15 thi thể được vớt lên. 16 giờ 20 phút: Thi thể thứ 15 vừa vớt được lên trên sông Lam tên là Bùi Văn Công. Trong người nạn nhân này mang chứng minh thư Bùi Văn Công (trú quán phường Cửa Nam, TP Vinh). Lực lượng tìm kiếm xác định anh Công không phải nạn nhân trong chiếc xe khách gặp nạn. Như vậy, số hành khách trên chuyến xe được vớt lên từ sông Lam vẫn đang là 14 người, còn 8 người vẫn mất tích. 16 giờ 45 phút: Công an đã điều tra, xác định trong chuyến xe khách định mệnh có 38 người. 12 thi thể đã được gia đình đưa về quê mai táng. Còn 3 tử thi (trong đó có hai người nhà cùng xin nhận một tử thi), do đó công an đang cho lấy vân tay và mẫu ADN tử thi và 2 người xin nhận tử thi. Hiện lực lượng chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và Quân khu 4 đang họp và thống nhất tiếp tục tìm kiếm 6 thi thể còn lại. 17 giờ: Về 2 cháu bé nghi ngờ người nhà nhận lộn thân nhân của nhau, công an đang cho mở quan tài ra để kiểm tra lại. Một gia đình cho rằng con họ đã mọc một chiếc răng. Sau đó, thân nhân các cháu đã nhận diện chính xác và đưa con mình về quê chôn cất. Giấy chứng minh nhân dân và ví của nạn nhân Nguyễn Thị Thùy lấy từ trong hành lý ra. Ảnh: ĐẮC LAM Nơi khâm liệm các thi thể được tìm thấy. Ảnh: ĐẮC LAM Người dân xem khâm liệm các nạn nhân. Ảnh: ĐẮC LAM Đại tá Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, theo quy định, nếu ngày mai tìm thấy thi thể trên sông Lam thuộc địa phận tỉnh Nghệ An thì phía Công an tỉnh Nghệ An sẽ khám nghiệm tử thi, gọi người nhà đến nhận dạng và làm các thủ tục cần thiết. 18 giờ 10 phút: Một số người thân của nạn nhân chưa tìm được thi thể đã ra về trong tủi buồn. Hiện tại, người thân của 6 nạn nhân chưa tìm được thi thể đang ở khách sạn Lam Kiều. Chiều tối 21-10, ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Về sáu thi thể còn lại, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tiếp tục tìm kiếm trong những ngày tới. Khu vực tìm kiếm sẽ từ nơi xe bị nạn đến Cửa Hội, ven biển tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Chúng tôi cũng đề nghị lực lượng Quân khu 4, biên phòng và nhân dân ở dọc ven sông Lam giúp đỡ chúng tôi trong nỗ lực tìm kiếm. Đồng thời chúng tôi sẽ có công văn đề nghị các tỉnh phối hợp tìm kiếm trên biển. Những thi thể đã tìm được chúng tôi đã làm các thủ tục và đưa về địa phương theo yêu cầu của từng gia đình. Về người nhà của những nạn nhân chưa tìm thấy, chúng tôi bố trí nơi ăn ở đầy đủ. Đến ngày mai (22-10), nếu tìm được thi thể thì nạn nhân đã chết tới bốn ngày. Để đảm bảo vệ sinh, khi tìm được sẽ đưa lên bờ song làm các thủ tục cần thiết và có thể an táng tại địa phương nơi đây, sau này gia đình cải táng và đưa hài cốt về quê. Hiện nước lũ đã giảm rút, chúng tôi chỉ đạo ngành y tế phun thuốc và làm vệ sinh tại điểm đưa thi thể lên bên quốc lộ 1A, để đến 22 giờ đêm 21-10 quốc lộ 1A từ huyện Nghi Xuân đi thị xã Hồng Lĩnh và ngược lại được thông xe”. Danh tính những nạn nhân được tìm thấy ngày 21-10 1. Phạm Văn Tưởng (25 tuổi, trú xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). 2. Nguyễn Thị Duyên (20 tuổi, huyện Krông May, tỉnh Đắc Nông). 3. Đinh Văn Lương (37 tuổi, trú ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định)-là tài xế xe khách. 4. Đinh Xuân Trường (21 tuổi, xã Tân Thắng, Cư jút, Đăk Nông)-là em trai của anh Lương. 5. Đỗ Thị Lan (24 tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định). 6. Phạm Thị Vy (2 tuổi, trú Hải Hưng, Hải Hậu, Nam Định)- là con của nạn nhân Trần Thị Huệ (đã tìm được thi thể). 7. Hà Văn Luyến (47 tuổi, quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa). 8. Mai Nhi (31 tuổi, phường Khánh Xuân, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk). 9. Đỗ Duy Gôn (3 tuổi, Khánh Xuân, TP Buôn Mê Thuật, Đăk Lăk). 10. Trần Thị Huệ (36 tuổi, quê Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định) - có con là Phạm Thị Vy chưa tìm được. 11.Phạm Thị Cúc (37 tuổi, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. 12. Lê Thị Phương Thảo (8 tháng tuổi, trú tại Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định)- con chị Cúc. 13. Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, trú huyện Chư Xê, Gia Lai). 14. Đỗ Thị Lan (15 tuổi, trú Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa)- em ruột của chị Phương, chưa tìm thấy. Danh sách 6 người chưa tìm được thi thể 1. Trần Đăng Khoa (19 tuổi, trú EaPo, Cư Jút, Đắk Nông) 2. Nguyễn Thị Thùy (17 tuổi, trú Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định) 3. Đỗ Thị Phương (17 tuổi, Đồng Minh, Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 4. Phạm Văn Tuyên (19 tuổi, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum) 5. Phạm Thị Yêu (54 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột). 6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (8 tháng tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định)- con chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi, trú ở Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định). Danh sách 18 hành khách thoát nạn

1. Trần Văn Tấn (57 tuổi, Hải Thịnh, Hải Hậu, Nam Định). 2. Ngô Văn Đề (40 tuổi, Hải Nậu, Hải Hậu, Nam Định). 3. Đinh Công Luận (28 tuổi, Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình). 4. Lường Hữu Thành (33 tuổi, Hoàng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hóa). 5. Lường Thị Khánh Linh (2 tuổi, Hoàng Thanh, Hoằng Hoá, Thanh Hóa)- con ông Thành. 6. Cao Đắc Chí (43 tuổi, Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định). 7. Đỗ Văn Toàn (30 tuổi, Giao Phong, Giao Thủy, Nam Định). 8. Phạm Đình Nghiệp (39 tuổi, Trực Ninh, Nam Định). 9. Trần Đăng Lực (E A Pô, Cư Giút, Đắc Nông). 10. Nguyễn Văn Giá (35 tuổi, Hải Hậu, Nam Định). 11. Hà Xuân Tọa (46 tuổi Phú Lễ, Quan Hóa, Thanh Hóa). 12. Phan Văn Độ (Hải Hậu, Nam Định). 13 Trần Văn Tấn (Hải Hậu, Nam Định). 14. Nguyễn Thanh Thắng (Hải Hậu, Nam Định). 15. Trần Thị Mừng (46 tuổi, Đắc Ruồng, Con Rẫy, Kon Tum). 16. Trần Văn Trường (nhà xe, quê Hải Hậu, Nam Định). 17. Phan Anh Quý (nhà xe, TP Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc). 18. Đinh Văn Lộc (Giao Thủy, Nam Định) . Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin mới nhất vào sáng mai (22-10).

ĐẮC LAM - LÊ PHI tường thuật