Tường trình từ xưởng may đen

Phải nộp 2.000 USD tiền tươi và ký nợ 2.500 USD để thoát thân Gia đình chị Trần Thị Tuyền ngụ xã An Ninh (huyện Tiền Hải, Thái Bình) có ba người gồm hai vợ chồng chị và cô em chồng cùng bị kẹt ở xưởng may Vinastar. Tuyền có bầu vẫn phải làm quần quật, cô gầy sọp đi còn 37 kg. Vợ chồng xin cho chị được về. Chủ bắt phải trả 4.500 USD. Gia đình chồng chạy vạy khắp nơi được 2.000 USD nộp cho vợ ông chủ xưởng may là bà T. (ở Hà Nội). Chồng chị Tuyền phải ký nhận số nợ 2.500 USD còn lại chị mới được về. Chị Trần Thị Tuyền được về nước sau khi nộp tiền chuộc, còn chồng và em vẫn kẹt trong xưởng may ở Nga. Ảnh: HH Cũng như Thược và Tuyền, nhiều NLĐ trong xưởng không thể chịu đựng được hơn, cũng gọi điện bảo người nhà chạy tiền “chuộc” mình về. 100/175 lao động quyết liệt đòi về Nguồn tin từ các lao động tại xưởng may Vinastar cho biết, làm việc với các công nhân, đại diện công ty này tuyên bố, HĐLĐ do các tổ chức, cá nhân đã ký với NLĐ tại Việt Nam không có giá trị gì hết, buộc phải ký lại. Trong số 175 lao động tại công ty có 100 lao động kiên quyết đòi về, 75 lao động còn lại là người nhà của công ty cũng đã sắp hết hạn hợp đồng. 10 ngày qua, công ty đã ngừng cung cấp thẻ điện thoại cho NLĐ, sắp tới việc liên lạc với bên ngoài càng khó khăn hơn. Người đại diện công ty còn tuyên bố: “Ai muốn về Việt Nam thì liên hệ với người đã môi giới đưa đi mà về, còn công ty không có trách nhiệm”. Sáng 26-5, anh Đàm Minh Chứng từ Phú Yên vào TP.HCM để gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng giải thoát đứa em đang làm việc tại xưởng may của Vinastar. Chúng tôi tiếp tục nhận được tin cầu cứu từ một lao động tại Nga. Người này cho biết đã bị bệnh từ hơn 10 ngày nay, người rất yếu, ăn vào là bị nôn. “Em xin quản lý đi khám bệnh nhưng họ nói không có xe vào thành phố. Em chỉ cầu mong được giải thoát khỏi nơi này để về Việt Nam chữa bệnh” - người này khẩn cầu. PHONG ĐIỀN