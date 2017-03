Tuyên chiến với than “thổ phỉ”

Chiều 14-12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá ba lò than “thổ phỉ” trong một trại heo giống ở tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, TP Hạ Long. Chủ lò nhanh chân chạy thoát, công an tạm giữ bảy lao động khai thác than trái phép cùng một xe tải nhỏ đang chờ chở than.

Đã bắt một lần vẫn không chừa

Trại heo giống này thuộc Công ty TNHH Hòa Bình, nằm bên đường Cao Xanh - Hà Khánh. Phía ngoài trại được quây kín bằng tường bao cao hơn đầu người, cổng trại luôn đóng cửa. Ba lò than “thổ phỉ” nằm chênh vênh bên sườn núi nham nhở đất đá khuất sau khu trại chăn nuôi. Dưới tấm bạt dứa là miệng lò than vuông vức, rộng hơn 1 m2, được chống khung gỗ chắc chắn. Kế bên là chiếc máy tời để kéo gầu than từ lòng đất lên khỏi miệng lò. Được biết lò than này được khai thác suốt ngày đêm, chia làm hai ca. Cách đó chừng 20 m có hai miệng lò than mới bị phá, chủ lò đang cho người đào xúc đất đá để khai thác.

Theo ông Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch UBND phường Hà Khánh, khu vực nuôi heo có ba lò than “thổ phỉ” này thuộc ranh giới quản lý tài nguyên của Xí nghiệp Than 917 - Công ty Than Hòn Gai. Chủ khu trại heo là ông Nguyễn Đỗ Mến. Ông Mến đã tự ý lấn chiếm thêm phần đất công rộng 2.400 m2 phía sau trại heo để khai thác than trái phép. Theo ông Minh, chủ ba lò than trái phép này là Phạm Hồng Vinh, ngụ TP Hạ Long. Ngày 24-11, lực lượng liên ngành phường Hà Khánh đã đập phá ba lò này nhưng sau đó chủ lò đã khôi phục và khai thác trở lại.

Hiện trường lò than “thổ phỉ” bị triệt phá tại trại nuôi heo tổ 33, phường Hà Khánh. Ảnh: LD

Triệt phá gần cả ngàn lò than lậu

Trước đó, tối 11-12, cơ quan chức năng cũng đã bắt quả tang 24 người đang khai thác ba lò than trái phép tại tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh, thuộc ranh giới quản lý tài nguyên của Xí nghiệp Than Thành Công, thu giữ ba xe tải cùng nhiều phương tiện khai thác. Theo UBND TP Hạ Long, điểm lò này đã khai thác khoảng 1.000 tấn than.

Tiếp đó, tối 13-12, Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng liên ngành TP Hạ Long tiếp tục bắt giữ 30 người đang khai thác than trái phép tại khu vực tổ 64, khu 5, phường Cao Xanh. Lực lượng chức năng đã khám xét hiện trường, xác định khối lượng than đã bị khai thác trái phép rồi cho nổ mìn phá sập lò.

Đại tá Đỗ Văn Lực, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn người khai thác than trái phép tại tổ 65, phường Cao Xanh về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Trong số này có hai chủ lò là Trương Văn Dũng (ngụ TP Hạ Long) và Nguyễn Chí Quyền (ngụ tỉnh Thanh Hóa). Hai vụ bắt giữ ngày 13 và 14-12 cũng đã có đủ căn cứ để khởi tố hình sự, hiện công an đang điều tra củng cố thêm chứng cứ.

Tại cuộc họp báo chiều 14-12, ông Vũ Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã triệt phá 950 lượt lò than “thổ phỉ”, bắt giữ chín xe ô tô, thu gần 14.000 tấn than. Theo ông Hợp, từ đầu tháng 11-2011, tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm các xe than chạy trên quốc lộ thì tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép đã giảm đáng kể. Hạ Long đang thí điểm phong trào toàn dân tham gia triệt phá nạn khai thác than lậu, bước đầu đã có kết quả đáng kể. Đã có ba vụ người dân phối hợp với chính quyền bắt giữ, triệt phá lò than trái phép. Đồng thời, TP Hạ Long kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ dân nào để cho “thổ phỉ” khai thác than trên đất mình.

K.LINH - N.DÂN