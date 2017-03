Tuyên dương hai thanh niên truy đuổi cướp

Tối 9-1, anh Quân và Hậu đang đi xe máy trong khu phố 4 (thị trấn Gia Ray) thì nghe tiếng tri hô cướp của chị Trương Thị Hoàng Oanh. Hai anh lập tức đuổi theo.

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến khu vực ấp Tân Tiến (xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) thì nghi can bỏ xe máy chạy bộ. Lúc này hai anh Quân và Hậu đã tạm giữ xe máy mang biển số 60V2-3622 và gọi điện thoại báo công an đến xử lý. Từ chiếc xe máy để lại, Công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ nghi can Trương Văn Mười Hai (trú Đồng Tháp) khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ. Hai đã khai nhận thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của chị Oanh.

VĂN NGỌC