Tuyên Quang: Vỡ đập tràn xả lũ, gây nhiều thiệt hại

Đặc biệt, mưa lũ đã làm vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) làm hàng chục ha lúa và hoa màu của bà con nông dân xã Ninh Lai đã bị vùi lấp.



Theo thống kê ban đầu của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, sự cố vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân đã làm 7,8 tấn ximăng chuẩn bị làm đường bêtông nông thôn ở xã Ninh Lai bị đông cứng (do nước tràn ngập); hàng chục hécta lúa, hoa màu bị đất, đá vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết; hơn 7,6ha diện tích ao cá của người dân bị tràn bờ…



Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo huyện Sơn Dương và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai các cấp trên địa bàn huyện Sơn Dương trực tiếp chỉ đạo xã cùng nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ,” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố gây ra.



Ủy ban Nhân dân xã Ninh Lai cũng đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an viên, cán bộ và bà con nhân dân giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả của sự cố, ổn định tâm lý và đời sống sinh hoạt; thành lập Hội đồng xác minh, đánh giá mức độ hiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; tuyên truyền vận động bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm phòng chống dịch bệnh do mất vệ sinh sau sự cố; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố, điều tiết mực nước trong hồ đảm bảo phục vụ sản xuất...



Đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương được xây dựng năm 1985 và được nâng cấp năm 2010. Đập có tổng chiều dài 36m, chiều cao ngưỡng tràn 3m, kết cấu bằng đá xây bọc bêtông cốt thép. Công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 300ha lúa và hoa màu của bà con nhân dân trong xã Ninh Lai.



Ngay khi bước vào mùa mưa lũ, chính quyền xã Ninh Lai đã kiểm tra, phát hiện có nhiều vết rạn nứt và kịp thời sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mưa to thường xuyên làm nước về hồ thủy lợi Hoàng Tân tăng đột biến, trong khi đó dung tích hồ chứa chỉ có giới hạn và áp lực nước đã làm vỡ đập tràn xả lũ của hồ./.

Theo Vũ Quang Đán (TTXVN)