Tuyên truyền để người dân không “tự xử” trộm chó

(PL)- Ngày 6-9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Thiếu tướng Trịnh Xuyện, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn người dân đánh chết các đối tượng trộm chó.

Theo công văn này, công an sẽ chủ động tham mưu cho chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân hiểu việc đánh các đối tượng trộm chó là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản… Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị địa phương rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự trộm chó, các điểm tiêu thụ chó trộm cắp để giáo dục, răn đe phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. ĐẶNG TRUNG