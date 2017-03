Tuyết rơi ở Sa Pa

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22-2.

Hôm nay (20-2), Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 7-10oC, vùng núi cao dưới 5oC. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất trong ngày 9oC.

Sáng sớm 19-2, Sa Pa (Lào Cai) có tuyết rơi phủ đầy trên cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, đường đi. Nhiệt độ giảm xuống -0,2oC. Tuy nhiên, sau khi có mưa vào buổi sáng, tuyết dần tan. Một số nơi như đèo Ô Quý Hồ, xã Ý Tý tuyết phủ lâu hơn và dày 5-7 cm.

