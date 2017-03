Ụ nổi do Vinalines mua đã được cấp đăng ký tạm thời

Theo đó, ụ nổi được Vinalines mua ở Nga, do không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm tra hằng năm nên ụ nổi đã bị Cơ quan Đăng kiểm Nga dừng cấp phép kiểm định. Đồng thời, do không thực hiện đầy đủ chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên nên tại thời điểm kiểm tra, giám định, ụ có nhiều khiếm khuyết.

Cũng theo Cục Đăng kiểm, việc Vinalines mua ụ nổi trên đơn vị này không hề hay biết. Đến ngày 14-11-2011, Cục nhận được văn bản của Cục Cảnh sát phòng, chống tham nhũng (C48) - Bộ Công an đề nghị cấp hồ sơ liên quan đến chứng nhận đăng kiểm ụ nổi No. 83M, khi đó Cục Đăng kiểm mới biết ụ nổi đã dược Vinalines mua năm 2008. Sau khi chuyển về Việt Nam, ụ nổi No. 83M được cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Sài Gòn cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời ngày 25-3-2011.

Trước đó, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Vinalines mua ụ nổi No. 83M đã 43 tuổi (vượt 28 tuổi so với quy định về tuổi tàu); việc làm này có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đầu tư, gây lãng phí gần 514 tỉ đồng.

THÀNH VĂN