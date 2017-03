UBND tỉnh Bình Thuận bị kiện đòi 3,75 tỉ USD

Chế định Trọng tài Quốc tế Theo luật pháp quốc tế, có hai dạng tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Thứ nhất là tranh chấp giữa các bên đối tác nước ngoài với nhau. Thứ hai là tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà nước sở tại. Phần lớn trong dự án đầu tư không có chuyện nhà đầu tư nước ngoài ký hợp đồng với nhà nước vì họ cứ dựa vào luật đầu tư mà làm, trừ một số trường hợp nhà nước đứng ra cam đoan gì đó thì có khi có điều khoản về trọng tài. Do đó khi phát sinh tranh chấp thì trước hết phải xem có các công ước quốc tế mà nhà nước ấy đã tham gia cho phép đưa tranh chấp ra trọng tài hay không. Nếu không, còn có một dạng công ước mà nhà nước sở tại và nhà nước của nhà đầu tư ấy cùng tham gia. Ví dụ: Trong khối ASEAN có ký một công ước về bảo hộ đầu tư. Nhà đầu tư của nước này sang đầu tư ở nước khác cùng khối thì khi có tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước sở tại, họ được phép đưa ra Trọng tài Quốc tế phân xử. Nguyên tắc chung là như vậy, còn tùy vào vụ việc cụ thể có thể có đánh giá riêng. Về việc thi hành các phán quyết Thường trong các công ước đều có quy định về việc thi hành phán quyết trọng tài. Hiện có một công ước chung mà rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam tham gia, là Công ước New York. Vì thế, nếu có một phán quyết của Trọng tài Quốc tế mà các bên có liên quan đều là thành viên của công ước thì phán quyết được thi hành ở Việt Nam. Nó giống như việc thi hành một phán quyết trọng tài hay một bản án trong nước. Luật sưTRƯƠNG TRỌNG NGHĨA,

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam THANH TÙNG ghi Tháng 7-2006, sau khi nhận kiến nghị của South Fork, UBND tỉnh đã có thông báo khẳng định không cấp phép cho khai thác titan trong dự án. Thế nhưng sau đó South Fork lại thỏa thuận đồng ý cho Công ty Đường Lâm khai thác titan. Tôn trọng thỏa thuận của hai bên, tháng 11-2007, UBND tỉnh mới cấp phép cho Công ty Đường Lâm hoạt động. Vì thế, UBND tỉnh Bình Thuận không áp đặt như South Fork quy kết. Hơn nữa, diện tích khai thác titan không nằm trong diện tích hơn 3,3 triệu m2 đất đã giao cho South Fork ở giai đoạn 1. Ông NGUYỄN VĂN DŨNG,nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phụ trách kinh tế thời điểm South Fork gửi kiến nghị Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ năm 2008, tỉnh đã nhận được thông tin Công ty Đường Lâm muốn khai thác titan trong dự án của South Fork thì phải nộp cho South Fork 20 USD/tấn. Công an đã xác định Công ty Đường Lâm có chuyển khoản hơn 4 tỉ đồng cho South Fork nhưng các hóa đơn này lại không ghi nội dung chuyển tiền nên khó xác định số tiền trên có phải là trả cho quyền khai thác titan hay không.