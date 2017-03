Ức chồng ngoại tình, ép 2 con uống thuốc độc

Sáng 18/12, BS Nguyễn Văn Ngọc Răng – Phó GĐ Bệnh viện Khu vực đa khoa Châu Đốc, cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện đã cố gắng hết sức cứu chữa 2 bệnh nhân uống thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, do lượng thuốc độc uống quá nhiều, cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, khiến bệnh nhân là 2 mẹ con đều đã tử vong.



Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị Hạnh Trang (SN 1975) và con trai Trần Thanh Nghị (SN 2009), đều trú tại khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.



Thông tin ban đầu, chị Trang nghi ngờ chồng có quan hệ tình ái với người phụ nữ khác. Mặc dù đã có nhiều lần ghen tuông, ngăn cản nhưng không thành.



Sáng 16/12, chị Trang dắt 2 con đến nhà “tình địch” tại phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, An Giang cùng ‘3 mặt một lời’. Sau đó, chị Trang uống thuốc trừ sâu và ép 2 người con uống.



May mắn bé gái 11 tuổi giằng co với mẹ và chạy thoát.



Hai mẹ con được đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị Trang đã tử vong ngay trong đêm và con trai qua đời vào ngày 17/12.



Được biết, chồng chị Trang là anh Trần Tuyết Ngà (SN 1976), trong cuộc sống gia đình thường lạnh nhạt với vợ con…



Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Quốc Huy (VNN)