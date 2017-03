Ùn ùn đi làm hộ chiếu vì tin đồn tăng lệ phí

Đến chiều cùng ngày, đơn vị này đã giải quyết cho hơn 1.200 trường hợp xin cấp hộ chiếu, tăng gần gấp đôi so với những ngày trước đây. Tương tự, tại điểm cấp hộ chiếu của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (254 Nguyễn Trãi, Q.1), lượng người đến làm thủ tục cấp hộ chiếu cũng tăng hơn so với trước.



Đại tá Nguyễn Văn Anh, trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, cho biết sở dĩ lượng hồ sơ cấp hộ chiếu tăng đột biến là do có tin đồn sắp tới lệ phí sẽ tăng. Theo ông Anh, hiện vẫn chưa có văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền về việc tăng lệ phí cấp hộ chiếu, vẫn giữ mức 200.000 đồng.





Theo HOÀNG KHƯƠNG (TTO)