Ứng ngân sách bồi thường hai tấn bạch tuộc

Ai phải bồi thường? Ông Trần Việt Hưng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, Bộ Tư phápcho biết: Vụ việc này thuộc phạm vi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) điều chỉnh. Khi xác định có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ (THCV) dẫn đến thiệt hại thì Nhà nước phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho người dân. Việc Công an tỉnh Hải Dương chủ động thỏa thuận và ứng kinh phí bồi thường nhanh chóng cho người dân là rất đáng khen vì tạo thuận lợi cho người dân. Nhưng tất cả cũng phải thực hiện đúng theo Luật TNBTCNN. Tức là sau đó, tùy mức độ lỗi của người THCV, cơ quan chi trả bồi thường (Công an tỉnh Hải Dương) quyết định khoản tiền mà cá nhân ấy phải hoàn trả cho ngân sách. . Người THCV có lỗi gây ra thiệt hại phải hoàn trả khoản tiền ngân sách đã chi bồi thường ra sao, thưa ông? + Theo Luật TNBTCNN và Nghị định 16 thì căn cứ vào mức độ lỗi của người THCV, mức độ thiệt hại đã gây ra và điều kiện kinh tế của người THCV, hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả sẽ quyết định mức tiền hoàn trả. Theo đó, với lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải hoàn trả tối đa không quá 36 tháng lương của họ tại thời điểm quyết định việc hoàn trả; Lỗi vô ý gây ra thiệt hại thì số tiền bồi thường tối đa không quá ba tháng lương. Còn lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự do hành vi trái pháp luật đó thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp nhiều người THCV gây ra thiệt hại thì họ có nghĩa vụ liên đới hoàn trả. . Vậy bao giờ thì người THCV có lỗi phải hoàn trả tiền bồi thường cho ngân sách? + Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đã thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường, cơ quan có trách nhiện bồi thường (Công an tỉnh Hải Dương) phải thành lập hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả để xác định trách nhiệm, mức hoàn trả đối với những người THCV đã gây ra thiệt hại. Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải ban hành quyết định hoàn trả trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đã chi trả xong tiền bồi thường. Người THCV có thể thực hiện việc hoàn trả một lần hoặc nhiều lần. . Nếu họ không có tiền hoàn trả cho ngân sách tiền bồi thường thì sao, thưa ông? + Việc hoàn trả có thể được thực hiện bằng cách trừ dần vào lương hằng tháng của người THCV, mức tối thiểu không dưới 10% và tối đa không quá 30% thu nhập. Còn nếu họ cố ý không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả dù đã được thông báo đến lần thứ ba thì bị xử lý kỷ luật. . Xin cảm ơn ông. BÌNH MINH ghi