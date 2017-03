Ứng viên đại biểu HĐND xã đánh dân vì bị nói... hay đánh nhau

Đêm 2-3 xóm Phúc Lập tổ chức cuộc họp dân để giới thiệu nhân sự của xóm vào HĐND xã Kỳ Thương, nhiệm kỳ tới (2016-2021). Theo đó, danh sách được đưa ra ba người để lấy ý kiến và sẽ chọn hai người bầu vào HĐND xã Kỳ Thượng trong đó có ông Khương (bí thư xóm).

Trong khi lấy ý kiến cử tri về ba người trên, ông Lê Văn Lý, một người dân ở thôn Phúc Lập) đứng lên phát biểu, cho rằng ông Khương không đủ tư cách đạo đức, lối sống chưa lành mạnh, hay gây gổ đánh nhau nên không xứng đáng được giới thiệu để bầu vào HĐND xã.

Một số người dân xóm Phúc Lập cũng ủng hộ ý kiến ông Lý. Anh Nguyễn Văn Lai (công dân của xóm) cũng đứng lên tán thành theo ý kiến của ông Lý.



Anh Nguyễn Văn Lai bị đánh đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CTV.

Lúc này, một số người có to tiếng rồi ông Vũ Văn Vẽ và ông Vũ Văn Miệu (họ hàng của ông Khương) liền nhảy vào dùng ghế đánh vào đầu ông Lý và anh Lai.

Thay vì can ngăn hai người dân là bà con của mình để ổn định trật tự, ông Khương cũng a dua theo người nhà, nhảy vào đánh cùng.

Vụ ẩu đả xô xát khiến ông Lý và anh Lai bị thương vùng đầu, được đưa đến BV Đa khoa huyện Kỳ Anh để cấp cứu, điều trị.

Chiều 4-3, lãnh đạo UBND xã và Công an xã Phúc Lập cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển lên quan cơ quan Công an huyện Kỳ Anh để tiếp tục điều tra. Ông Khương đang phải viết bản tường trình sự việc. Công an huyện Kỳ Anh cũng đang triệu tập những người có liên quan để phục vụ điều tra.

Bà Dương Thị Vân Anh, quyền Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Anh, cho biết: "Vụ việc trên là hi hữu, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh".

Theo bà Anh, khi họp xóm để giới thiệu nhân sự bầu đại biểu HĐND xã phải có đầy đủ thành phần và mọi ý kiến đều được thư ký ghi vào biên bản. Việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự, người dân ứng lên phát biểu, góp ý, khen, chê thì đều phải được tôn trọng.

"Bình thường đánh người, hành hung người khác cũng không được phép, đằng này ẩu đả, đánh người bị thương tại cuộc họp là hoàn toàn vi phạm rồi. Chuyện góp ý thẳng thắn, xây dựng, phân tích điều kiện tiêu chuẩn của từng người đó là ý nghĩa và là mục đích của cuộc họp lấy ý kiến đó" - bà Anh nói.