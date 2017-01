Ước mơ của người tạo ra gia đình gà hạnh phúc

Căn hộ ở tầng 4 chung cư Nguyễn Văn Lượng 2, quận Gò Vấp, TP.HCM ngập tràn những lọ sơn móng tay đầy màu sắc và những con vật ngộ nghĩnh được tạo ra từ vỏ trứng cút, trứng gà và đà điểu thuộc sở hữu của một người đàn ông đã luống tuổi.

Ông là nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất vào năm 2010. Năm nay đã 65 tuổi, ngoài công việc dạy tiếng Anh ở nhà, ông Tâm vẫn miệt mài sáng tạo ra những linh vật SEA Games, Euro, World Cup mỗi dịp đến hẹn lại lên. Nhân dịp tết đến xuân về, ông đang gấp rút tạo hình 30 chú gà chào đón tết Đinh Dậu với những chủ đề như gia đình gà hạnh phúc, gà trống nuôi con, ban nhạc gà, gà cùng một mẹ…



Ông Tâm bên tạo hình “Gia đình gà hạnh phúc” chuẩn bị đón tết Đinh Dậu. Ảnh: H.LAN

Ông đến với nghề tạo hình vỏ trứng là một cái duyên. Năm 2002, ông là giáo viên môn tiếng Anh của một trường THCS tại TP.HCM. Khi dạy tới bài học về ông già Noel, ông nảy ra ý tưởng làm một ông già Noel để minh họa cho bài giảng sinh động, học sinh dễ tiếp thu bài hơn. Lục lại ký ức tuổi thơ, ông muốn tạo hình ông già Noel có thể lắc lư được giống con lật đật bằng vỏ trứng. Tiếp theo, ông thử làm thêm ông thần tài rồi 12 con giáp thì thấy điều kỳ diệu của vỏ trứng là có thể tạo hình được tất cả.

Những con vật sắp tuyệt chủng như hổ, voi, tê giác hay những nhân vật nổi tiếng như Tổng thống Obama, Bill Gates, Psy nhảy Gangnam style, vua hề Charlie được đưa vào bài giảng của ông với các chủ đề như Who is he?, What is he doing?. Có khi học trò học hoài mệnh đề điều kiện chứa “if” không thuộc, ông đưa cầm vỏ trứng, trên đó có đề một câu châm ngôn chứa mệnh đề “if” để nghiền ngẫm thì cậu học trò đó lại học nhanh hơn. Thay vì tặng bạn những món quà sinh nhật đắt tiền, các em học sinh nhờ thầy hướng dẫn để làm ra những món quà bằng vỏ trứng như ông già Noel, mèo Hello Kitty để tặng bạn.

Không dừng lại ở việc làm mấy con vật để chơi, ông còn sáng tạo ra các con vật trong kho tàng ca dao, tục ngữ như hình ảnh đầu trâu mặt ngựa, trước vành móng ngựa, con hổ bị nhốt trong cũi trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ, khớp con ngựa ô ngựa ô ăn khớp trong bài Lý ngựa ô, bảy chú chim Angry bird và con heo độc ác trong trò chơi đang thu hút giới trẻ là Angry Bird...

Nhiều lúc đang dang dở một tác phẩm, ông đành từ chối cuộc hẹn với bạn bè hay thức cả đêm làm cho xong đứa con tinh thần. Có lần đục đến ba trứng đà điểu, ông phải mang lòng trứng cho hàng xóm ăn phụ, học trò cũng thường là lực lượng tiêu thụ trứng giùm thầy đắc lực nhất.

Tính đến nay, ông Nguyễn Thành Tâm đã tạo hình bằng vỏ trứng 700 biểu tượng.

Tác phẩm của ông cũng đi khắp thế giới khi nhiều bạn bè ở nước ngoài về chơi khá thích thú, xin làm kỷ niệm để đỡ nhớ quê nhà. Ông Tâm ao ước một ngày không xa sẽ quảng bá môn nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng của Việt Nam ra thế giới. “Nếu như nhắc đến nghệ thuật xếp giấy origami thì người ta sẽ nghĩ ngay đến người Nhật. Tôi mong một ngày nào đó, khi nhắc đến nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng, người ta sẽ nghĩ đến Việt Nam” - ông Tâm ao ước.