Uống rượu gây tai nạn, hai người thương vong

Nguyên nhân được xác định là do Nguyễn Tiến Hoàn, 20 tuổi, thường trú tại tổ 14, phường Trần Phú, thị xã Hà Giang uống nhiều rượu lại gặp trời tối nên đã không làm chủ được tay lái.



Xe môtô mang biển kiểm soát 27H7-7369 do Hoàn điều khiển đã lao thẳng vào xe môtô mang biển kiểm soát 23H2-6266 của chị Nguyễn Thị Minh, 50 tuổi, thường trú tại tổ 16 phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang đi ngược chiều.



Cú va đập quá mạnh làm chị Minh bị văng ra khỏi xe vài mét, đầu đập xuống đường gây chấn thương sọ não.



Còn Hoàn do không đội mũ bảo hiểm lại bị ngã đập mặt xuống đường nên bị vỡ hàm và mê man bất tỉnh.



Sau khi tai nạn xảy ra, cả hai người đã được chuyển nhanh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu.



Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.





Theo Lê Việt Dũng (Vietnam+)