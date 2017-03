Uống rượu xong chạy xe máy tông chết công nhân

Vào thời điểm nêu trên, xe máy mang BKS 38T1-2195 do Nguyễn Duy Đức (24 tuổi, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) chở bạn gái, chạy với tốc độ nhanh đâm vào người anh Võ Hồng Văn (41 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang đi bộ trên quốc lộ 1A. Cú đâm mạnh khiến anh Văn (công nhân Công ty CP 471 Nghệ An, đang thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A) chết tại chỗ.

Người thân và lực lượng chức năng khâm lượm tử thi anh Nguyễn Hồng Văn bên quốc lộ 1A. Ảnh: SÔNG LA

Theo nhiều nhân chứng cho biết, trước khi gây tai nạn Đức có uống uống nhiều rượu và chạy xe với tốc độ cao.

Sáng nay 1-4, sau khi khám nghiệm, thi thể anh Văn được khâm liệm bên quốc lộ 1A để gia đình đưa về quê nhà ở Nghệ An an táng. Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Văn thuộc diện khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

